MLB: Ranger Suárez tiene este valor en el mercado de cara a la temporada 2026

El mercado de agentes libres en las Grandes Ligas sigue moviéndose y uno de los nombres que ya genera más y más ruido entre ejecutivos y analistas es el del lanzador y abridor venezolano Ranger Suárez.

El zurdo de 30 años ha venido evolucionando con el pasar del tiempo y en las últimas temporadas, no solo se ha convertido en uno de los mejores lanzadores en el viejo circuito, sino en una pieza fundamental en el éxito que lograron conseguir los Philadelphia Phillies.

En ocho años con Philadelphia, dejó récord de 53 victorias y 37 derrotas, 187 juegos lanzados, 3.38 de efectividad, 762 innings, 240 boletos otorgados y 705 ponches propinados. En la zafra 2024, fue seleccionado a su primer Juego de Estrellas.

Ranger Suárez y su valor de mercado

Tomando todo esto en consideración, el criollo está entrando por primera vez en su carrera en MLB y parece que llegó en el mejor momento. Según el portal especializado en deportes, Spotrac, su proyección económica y deportiva lo posiciona como una de las piezas más atractivas de cara a la temporada 2026.

Las cifras respaldan el interés que se ha revelado por parte de varias franquicias. De acuerdo con Spotrac, el zurdo tiene un valor de mercado anual de 26.926.449 millones de dólares, una evaluación que no surge al azar, sino como resultado de su consistencia, su capacidad para dominar desde cualquier puesto en la rotación y su madurez competitiva.

En un contexto donde el pitcheo de calidad de los zurdos es cada vez más escaso, Suárez aparece como una inversión estratégica a mediano y largo plazo para cualquier equipo que no solo desee mejorar su rotación, sino que pueda posicionarse como un serio candidato a llegar a la Serie Mundial.

Finalmente, el mercado de Ranger Suárez dará mucho de qué hablar en los próximos días por el contrato que pueda conseguir para una temporada en la que se espera que siga incrementando su estatus como uno de los menores lanzadores de la Gran Carpa.