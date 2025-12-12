Seguro y con fe: Gabriel Márquez confía plenamente en sus presentados para buscar la victoria en la R48

Suscríbete a nuestros canales

A solo días para que la emoción se vuelva sentir y esta vez para cerrar el tercer meeting por todo lo alto, el Hipódromo Internacional La Rinconada presenta la cuadragésima octava reunión que en este caso se va a realizar este domingo 14 diciembre.

El entrenador profesional Gabriel Márquez estuvo presente la mañana de este viernes 12 de diciembre en los espacios de la pista de La Rinconada y con presencia del equipo de Meridiano Web se puso a su disposición para entrevistar, con la finalidad de detallar los ejemplares presentados el día domingo en la reunión 48.

En principio el trainer llevaba un total 10 compromisos presentados, pero en vista del retiro del importado Toro Salvaje (USA) ahora tendrá nueve ejemplares para la última jornada dominical del año.

Gabriel Márquez: Entrevista en vivo ejemplares R48 La Rinconada

Un gran saludo para usted trainer y estamos agradecidos por entrevistarlo. Para la última jornada dominical tendrá un total de nueve presentados. Comienza en la tercera competencia que es el primer Clásico Internacional Emisael Jaramillo con la yegua Piccina Mia que reaparece luego de 49 días sin correr.

-Una yegua que está bastante recuperada. Ojalá que Dios quiera pueda correr bien y pueda estar en el tope del marcador.

Acto seguido un potrillo que triunfó bien en su debut. Se trata de Banderas que ahora va para la cuarta competencia que es el Clásico Cañonero (GI) en 1.100 metros.

-Si, efectivamente es un ejemplar que hizo su estreno ganando. Estimo que es un gran ejemplar, por lo que es una carrera bonita y pareja. Creo que este potro estará decidiendo en el tope del marcador.

La quinta carrera se presenta en distancia de la milla del Clásico Comparación (GI) y cuenta con dosañero muy efectivo en su velocidad: Bunker.

-Un potro que viene ganar en pruebas selectivas de grado. Respetando a los participantes que van para esta carrera y creo que es un caballo que es difícil que lo derroten. Me gusta bastante porque le tengo un gran concepto. Se encuentra bien por cancha y espero lograr la victoria para la gloria de Dios.

En la sexta carrera que es el primer Clásico Sr. Kelvin Álvarez (GI) inscribió al cuatroañero importado Ekati King (USA).

-Es una carrera bastante bonita, pues es una selectiva. En su última este ejemplar corrió fuera de paso. Al final fue a buscar tarde la carrera. Ahora bien, sí se plantea la velocidad, este caballo puede lograr un remate efectivo y obtener la victoria para la gloria de Dios.

Compromisos para el 5y6: La Rinconada

Nos vamos para el 5y6 dominical y en la primera válida que será la Copa Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores presentas al caballo Shakman, pues regresa luego de un corto paro de 35 días.

-Este ejemplar ha corrido en pruebas selectivas, sobre todo en los tiros cortos que lo ha hecho bien y con la bendición de Dios, el caballo pueda estar decidiendo y no se extrañen que esté en el tope del marcador y sorprendiendo.

Luego en el primer Clásico Internacional Ramón Alfredo Domínguez (GI), a la altura de la segunda válida, le tocará ensillar a la yegua importada Colder Weather (USA) pues reaparece luego de 42 días sin correr.

-Una yegua que la tengo en gran concepto, es una gran importada. Va de nuevo a los cuatro codos (1.800 metros) para esta prueba de grado I. La carrera es bastante bonita y pareja. Me gusta bastante para obtener la victoria.

Su siguiente compromiso será en tercera válida que es el primer Clásico Internacional Junior Alvarado (GI) con el castaño norteamericano Magicshadow.

-Un caballo que, sin duda alguna, le tengo un gran concepto. Su última dijo que sí, pues llegó a cuatro cuerpos en el máximo lote. Tiene mucha calidad y no se extrañen que esté en el tope del marcador.

Para finalizar su compromiso lo hará en la quinta válida con dos yeguas importadas: Sizzle (USA) y Dwtn Maddie Brown (GB).

-La inglesa Dwtn Maddie Brown viene muy descansada y esta yegua será muy difícil que la derroten. Su enemiga es la norteamericana Sizzle una yegua que también baja al tiro corto, lo ha hecho muy bien. Se encuentra bastante recuperada. Considero que debemos estar en el 1-2 Dios mediante y respetando a las demás participantes. Ambas andan muy bien por cancha.