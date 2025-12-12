Baja sensible: Ejemplar que era el más cotizado queda retirado del Clásico Internacional Javier José Castellano (GI)

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 48 llega este domingo 14 de diciembre y ofrece un atractivo programa de 13 competencias. La jornada incluye nueve clásicos, una copa y la primera edición del Jockey Challenge 56. Este desafío contará con la visita de varios jinetes internacionales que participarán en la última jornada dominical.

La Rinconada: Retiro 5y6 nacional Nómina Caballos

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó en la mañana de este viernes 12 de diciembre, a través de sus redes sociales, el retiro de un ejemplar inscrito en una de las pruebas selectivas del 5y6 Nacional.

La carrera de cierre, tanto del 5y6 como de la reunión, presenta el primer Clásico Internacional Javier José Castellano (Grado I). Esta prueba reúne a ejemplares nacionales e importados de tres años y se disputa en una distancia de 1.800 metros.

Entre los inscritos se encontraba el importado Toro Salvaje (USA) (número 7), pues contaba con la preparación de Gabriel Márquez.

El potro castaño de tres años regresaba a la arena caraqueña tras 49 días sin correr y se perfilaba como el principal favorito para Gaceta Hípica, la revista de mayor circulación del deporte hípico venezolano.

La última actuación fue en la edición 79 del Gran Premio Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), realizada el 26 de octubre. Arribó al cuarto lugar a 2 1/2 cuerpo del ganador Astuto.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada, la razón del retiro de Toro Salvaje (USA) es por Estado febril. Con este retiro, el pupilo de Márquez se suma también al retiro de Convergente en la tercera válida para el juego de las mayorías.