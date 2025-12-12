Real Madrid y la plaga de lesiones que inquietan la defensa

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid se encuentra en una situación complicada en este final del 2025. El equipo blanco cuenta con muchas lesiones en la zona defensiva; pero hay una que afecta directamente a la alineación de Xabi Alonso de cara a enfrentar el duelo por LaLiga contra Deportivo Alavés.

Antonio Rudiger está lesionado muscularmente, aunque no se ha informado del estado de la lesión; el jugador alemán no estará en Mendizorroza para enfrentar al Alavés. Esto complica la defensa que Alonso presentará el próximo fin de semana con una defensa entre algodones.

Entre los lesionados ahora aparecen: Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Eder Militao y Ferland Mendy. Además de las bajas de Fran García y Álvaro Carreras por expulsión contra el Celta de Vigo. Esta situación complica el panorama del equipo de cara a mejorar la imagen en LaLiga.

Real Madrid con una buena noticia y una duda para el fin de semana

La única buena noticia que tiene Xabi Alonso para enfrentar al Deportivo Alavés en que recupera a Dean Huijsen. El futbolista de 20 años volverá tras perderse un par de partidos; ahora le tocará entrar de titular con Raúl Asencio en el duelo más importante del equipo en 2025.

Por otra parte, Kylian Mbappé, pese a no estar lesionado en su totalidad. No se encuentra en plenitud física, por lo que es seria duda para jugar en Mendizorroza. El Francés representa el 57% de los goles del club en la temporada, por lo que terminaría siendo una de las bajas más sensibles del 2025.

Federico Valverde tampoco está al 100% de sus posibilidades, pero será de la partida como lateral izquierdo. El jugador forzará para ayudar al equipo en un momento importante de la temporada; perder puntos significará que habrán consecuencias importantes para DT y jugadores.

Posible alineación del Real Madrid para enfrentar al Deportivo Alavés