El Real Madrid pierde un nuevo defensor para medirse al Manchester City

El Real Madrid ha recibido un mazazo de última hora en forma de lesión. El defensor brasileño Éder Militao se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante la primera mitad del encuentro de LaLiga contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, con claras muestras de dolor muscular.

Aunque el alcance exacto de la lesión está pendiente del parte médico oficial, las sensaciones son altamente preocupantes, dejando al central prácticamente descartado para el crucial partido de la Champions League contra el Manchester City este miércoles.

¿Cómo se produjo la lesión?

La fatídica jugada tuvo lugar alrededor del minuto 21 del partido. Militao realizó un gran esfuerzo de velocidad y carrera para frenar un ataque del Celta, en una acción con Pablo Durán.

Pese a lograr despejar el balón, el central cayó fulminado al césped, llevándose inmediatamente la mano a la parte posterior de su muslo izquierdo. El dolor del jugador era evidente, y tuvo que ser asistido para retirarse del campo, sin poder apoyar con normalidad su pierna.

El técnico Xabi Alonso reaccionó de inmediato dando entrada a Antonio Rüdiger, quien a pesar de que se planeaba darle descanso, se convirtió en el sustituto de emergencia.

Las primeras impresiones de los servicios médicos, y el rostro de preocupación del jugador al marcharse, sugieren una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un tiempo significativo.

La enfermería blanca

La baja de Militao llega en el peor momento posible, justo en la antesala del vital encuentro de la UEFA Champions League ante el Manchester City de Pep Guardiola.

El Real Madrid ya venía arrastrando una plaga de bajas en la línea defensiva, un verdadero quebradero de cabeza para Xabi Alonso. Con esta nueva lesión, la lista de defensas en la enfermería se agranda peligrosamente. Al momento de la lesión de Militao, el equipo ya contaba con las ausencias de:

Dani Carvajal

Trent Alexander-Arnold

Dean Huijsen

David Alaba

Ferland Mendy

La sensible pérdida de Militao, considerado uno de los centrales fundamentales del esquema, deja la zaga madridista en una situación de emergencia extrema para intentar contener el ataque del gigante inglés.