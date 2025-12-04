¡Con el foco en el City! El Real Madrid quiere acelerar la recuperación de este jugador

Suscríbete a nuestros canales

La victoria contundente del Real Madrid ante el Athletic Club recuperó las buenas sensaciones, pero a su vez, perdió a varias figuras importantes por lesión como Trent Alexander-Arnold y Eduardo Camavinga.

En el caso del mediocampista francés parece que su problema físico no es tan grave. Luego de someterse a las correspondientes pruebas médicas, el diagnóstico oficial confirma un esguince leve en su tobillo izquierdo.

Duda contra el Celta

Dicha lesión requiere un seguimiento cauteloso por parte de los servicios médicos del club. El ex centrocampista del Rennes será sometido a pruebas de control hasta el sábado para valorar la evolución de la inflamación y el dolor.

A partir de estos exámenes, se tomará una decisión final sobre su participación en el encuentro liguero de este próximo domingo en el Santiago Bernabéu contra Celta de Vigo, donde el equipo de Xabi Alonso buscará consolidar su buen momento.

La prioridad es la Champions League

A pesar del esguince, la voluntad del jugador es la de acelerar su recuperación al máximo. Su principal objetivo y el del cuerpo técnico es que esté completamente recuperado y al 100% de su capacidad física para el choque de la UEFA Champions League contra el Manchester City.

El enfrentamiento ante el conjunto inglés es la gran prioridad en el calendario blanco, y contar con un jugador de la polivalencia e intensidad de Eduardo Camavinga es fundamental en el centro del campo.

Xabi Alonso espera fervientemente poder contar con el mediocampista lo antes posible, especialmente tras el buen desempeño colectivo mostrado en el último encuentro, donde el equipo demostró solidez y concentración.

La baja de cualquier pieza clave, aunque sea por un periodo corto, supone un desafío para mantener la inercia positiva de cara a la crucial fase final de la temporada.