LVBP: Cardenales se impone sobre Tiburones para extender su racha de victorias

Suscríbete a nuestros canales

En un duelo por meterse de lleno en los puestos directos al Round Robin, Cardenales de Lara salió airoso del Fórum de Macuto tras vencer a Tiburones de La Guaira. Y es que para esta cita el marcador final señaló un ajustado 6 a 5, lo que le permitió a los crepusculares extender a cuatro su racha de triunfos.

Cardenales ganó con drama en el litoral

Las emociones y las carreras no tardaron en hacer acto de presencia. En el primer episodio, los pájaros rojos pegaron fuerte gracias a un sencillo productor de Jesús Bastidas, así como un doble impulsor de dos por parte de Yohendrick Piñango. La respuesta de los escualos fue al instante, en la parte baja, luego de que Gabriel Arias remolcara a Maikel García con un hit.

El contrapunteo continuó en el segundo inning. Mientras Cardenales aumentó la ventaja con la astucia de Yonny Hernández tras robarse el home, Tiburones añadió otra cortesía de Juniel Querecuto. Minutos después, en la alta del tercero, Ali Sánchez empujó una más con elevado de sacrificio.

La labor de los lanzadores se fortaleció y no hubo más rayitas hasta la parte baja del séptimo, cuando Ronald Acuña Jr. hizo gala de su fuerza para disparar un jonrón solitario. Sin embargo, Ali Sánchez apareció nuevamente con un oportuno batazo para extender las distancias.

Y cuando todo era cuestión de tres outs, Juniel Querecuto sorprendió a todos en Macuto con un cuadrangular de dos anotaciones para recortar diferencias. Pero el cerrador Listher Sosa corrió con bastante fortuna en ese noveno episodio, ya que el primera base Alejandro Mejía concretó una doble matanza con una línea flojita de Maikel García para apagar la amenaza de los litoralenses.

De esta manera, Cardenales de Lara (20-20) extiende su gran presente e iguala el cuarto lugar de la clasificación. Por su parte, Tiburones de La Guaira (19-21) pierde una gran oportunidad para dar un gran salto en la tabla.