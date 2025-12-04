LVBP: Con Enfoque en el Día a Día: Eduardo García Habla del Ánimo en el Clubhouse de Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara, actuales campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), están enfrentando una campaña más desafiante de lo esperado. A pesar de venir de coronarse en la temporada anterior, el equipo crepuscular presenta un registro de 19 victorias y 20 derrotas (al momento de esta nota).

Esta marca los ubica a solo dos juegos de la cima, actualmente en manos de los Bravos de Margarita, pero la irregularidad ha sido una constante. Sin embargo, la divisa larense está haciendo todo lo necesario para revertir este escenario y asegurar su puesto en el Round Robin.

La Mentalidad del Campeón: Enfoque y Química

A pesar del récord negativo, el ánimo y la convicción en el clubhouse se mantienen altos. El patrullero Eduardo García, pieza importante en el esquema ofensivo del equipo, compartió su visión en una entrevista exclusiva con Meridiano sobre la mentalidad que prevalece.

“Estamos enfocados en cada juego, cada inning, cada turno, cada pitcheo... la idea es no rendirnos”, expresó García, subrayando la importancia de ir paso a paso.

El jugador también se refirió a la excelente camaradería que existe dentro del equipo, un factor clave para superar los momentos difíciles:

“En el clubhouse estamos viviendo una buena química. Estamos juntos. Tenemos muchas cosas por delante que alcanzar, y juntos lo haremos”, aseguró el jardinero.

Ajustes Individuales y Visión en la Recta Final

Durante la conversación, García también abordó los ajustes que ha realizado en su desempeño y su proyección para el último mes de la temporada regular. El jugador ha estado trabajando intensamente en su mecánica de bateo con el objetivo de ser más productivo para la causa larense.

Sobre su enfoque personal en la caja de bateo, el patrullero enfatizó la sencillez de su mentalidad, prefiriendo concentrarse en su propio juego antes que en el rival:

“No me mentalizo en nada, no veo a los equipos que enfrentamos, solo salgo a jugar a hacer mi trabajo y a divertirme. Así es como espero seguir obteniendo resultados y aportando a la ofensiva”, puntualizó.

Con el calendario acortándose, Cardenales de Lara busca consolidar su ofensiva y pitcheo para cerrar fuerte y defender con éxito su título en la postemporada.