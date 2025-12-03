Antes de sellar: Juan Carlos García Mosquera revela dos sorpresas para el buen dividendo del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Tan solo falta dos semanas para que el óvalo de La Rinconada cierre sus puertas por las venideras festividades decembrinas y así se produce el tradicional receso de carreras en los hipódromos nacionales, algo que es muy habitual para la época final del año.

La mañana de este miércoles 3 de diciembre, el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes a fin de buscar información con los jinetes y entrenadores quienes son los protagonistas para lo que será la reunión 47, con una programación de 12 carreras sin pruebas selectivas.

El entrenador profesional Juan Carlos García Mosquera siempre atento y colaborador para este medio digital fue entrevistado a fin de conocer los detalles de sus cinco presentados para la mencionada jornada dominical.

La Rinconada: Entrenador Entrevista Ejemplares Presentados

Trainer muy buenos días y agradecidos por hacerle la entrevista. Cinco presentados para este domingo en la R47. Inicia en la primera competencia con el tresañero Gran Victorioso, con la monta de Francisco "Kid" Quevedo.

-Este caballo viene de reaparecer, lo hizo bastante bien. Estamos corrigiendo unos detalles para esta carrera. Tiene dos buenos briseos, un ajuste cómodo en el día de hoy (miércoles) con su traqueador, el cual me comentó que el caballo estaba muy bien para está competencia y esperamos que el caballo decida el triunfo.

Luego en la tercera de la jornada, tendrá el compromiso de presentar al alazan El Gran Solinero que hace su reaparición de 63 días sin correr.

-Este caballo atraviesa en una buena condición y viene de una reaparecida. Creemos que lo podemos hacerlo muy bien, pero creemos que lo puede hacerlo muy bien y el jockey Samuel Yanez le puede dar un plus con los kilos de descargo.

Compromisos para el 5y6: La Rinconada

Nos vamos para el 5y6 dominical y en la tercera válida inscribió a la nieta materna del Triple Coronado Taconeo, Honey Time con el aprendiz Luis Funez Jr., en el sillín.

-Esta yegua viene de hacerle una carrera de 1.800 metros, donde la partida no estuvo buena. Ahora bajamos al tiro que ella es efectiva (1.200 metros) y considero que tiene oportunidad para ganar.

A la altura de la quinta válida tendrá el compromiso de presentar al ejemplar First Time.

-Este caballo viene correr en lotes muy fuertes, contra importado. Atraviesa por una gran condición física. El jockey Francisco Quevedo lo conoce a la perfección. Considero que tiene una gran oportunidad para esta competencia.

Y para culminar con sus compromisos trainer en la carrera de los acumulados como lo es en la sexta válida ensillará a la yegua Mía Sophia.

-Viene de hacer un tercer lugar mejorando bastante en sus actuaciones anteriores. El jockey Luis Funez se entendió muy bien con la yegua. El descargo que él le da, proporciona cierta ventaja. Considero que el lote es bastante parejo y de tener una carrera limpia, tendremos una buena opción con el triunfo de esta carrera.