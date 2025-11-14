"He ganado este clásico varias veces": Francisco Quevedo va por otra corona en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El estelar jinete Francisco Quevedo dice presente en la venidera jornada de carreras en el óvalo La Rinconada. Hasta el momento, Quevedo acumula un total de 65 triunfos en 299 actuaciones, lo que representa un notable 51% de efectividad.

Entrevista ganadora: Meridiano Web La Rinconada Selectiva

Quevedo es un profesional muy solicitado por entrenadores y propietarios, pues su entrega y profesionalismo lo convierten en un jinete fundamental. Su habilidad resulta especialmente clave al momento de guiar a ejemplares en las pruebas selectivas.

El equipo de Meridiano Web fue directamente al grano y, en la mañana de este viernes 14 de noviembre, conversó con el profesional enfocándose en su compromiso dentro del 5y6 nacional: el Clásico Nuestra Señora de la Chiquinquirá (versión machos).

"En esta oportunidad les voy a hablar de mi compromiso por intermedio del ejemplar Gran Alabama," comentó Quevedo. "Cabe destacar que es un Clásico que he tenido la oportunidad de ganar en varias ocasiones, si bien la mayoría de las veces fue con yeguas."

Con relación a su presentado, el jinete expresó gran optimismo: "Gran Alabama se ha presentado en excelentes condiciones toda la semana. Se ha mantenido muy bien luego de su última carrera, donde con una fuerte atropellada arribó en la tercera casilla."

Finalmente, Quevedo concluyó: "De verdad que sus condiciones son envidiables. Esperamos que se porte muy bien en carrera para que haga una muy buena actuación este pupilo del entrenador Carlos Radelli."