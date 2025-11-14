La Rinconada con novedades: Un retiro en el clásico y otro en carrera normal cambian el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este viernes 14 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) publicó a través de sus plataformas digitales la información de dos ejemplares retirados para el ciclo de las válidas para el juego del 5y6 Nacional de la reunión 44 a disputarse el día domingo 16 de noviembre en el hipódromo La Rinconada.

Retirados: 5y6 La Rinconada Datos hípicos

En primer lugar, se trata de la tresañera Panpura (número 7) se encontraba inscrita para participar en la undécima carrera, cuarta válida especial para yeguas nacionales e importadas de 3 y más años, ganadoras de 1 y 2 carreras, en distancia de 1.800 metros, al mismo tiempo contaba con la monta del jinete aprendiz Deyker Acosta y es estrenada por Fernando Parilli Araujo.

Por su parte, en el clásico “Nuestra señora de Chiquinquira” (versión machos). Father Heart (número 3) competía en dicha prueba que viene hacer la duodécima de la tarde, quinta válida especial para caballos nacionales e importados de 3 y más años, por una bolsa a repartir de $100.000., en distancia de 1.200 metros.

El pupilo del Stud “Blessing Family” iba a ser montado por el látigo profesional Jaime Lugo y está la preparación de Rafael Alemán Jr.

Retiro: La Rinconada Caballo y Yegua

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de Panpura es por Traumatismo miembro anterior derecho, mientras que Father Heart fue retirado por Estado Febril.