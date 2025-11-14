Ejemplar que destronó a Silver Charm en el Belmont Stakes G1 murió a los 31 años

Suscríbete a nuestros canales

Se pudo conocer el flamante ganador del Belmont Stakes (G1) de 1997 tercer peldaño de la triplecorona estadounidense, que se hospedaba en el Old Friends, que funge como centro de retiro para caballos pura sangre en Georgetown, Kentucky, anunció que Touch Gold, fue sacrificado a la edad de 31 años debido a las dolencias propias de la vejez.

Touch Gold es famoso por haberle negado la Triple Corona a Silver Charm ese año, superándolo por tres cuartos de cuerpo en la recta final. El jinete fue Chris McCarron y el entrenador David Hofmans.

Touch Gold: Una leyenda equina muere a los 31 años

En la madrugada de este jueves 13 de noviembre la granja Old Friends donde se hospedaba Touch Gold anunció la terrible pérdida de este linajudo corredor propiedad del Adena Springs del magnate Frank Stronach, a sus 31 años fue sacrificado producto de dolencias propias de la vejez.

Touch Gold fue uno de los potros más destacados de la generación de tres años en 1997, bajo la propiedad de Stronach Stables y la dirección del entrenador David Hofmans. Debutó con una victoria cómoda en Santa Anita Park y reafirmó su calidad al ganar con amplia ventaja el Lexington Stakes (G2) en Keeneland, lo que llevó a Stronach a asociarse con Stonerside Stable.

En la serie de la Triple Corona, tras un inicio complicado que le dejó en cuarto lugar en el Preakness Stakes (G1), Touch Gold logró una memorable recuperación al ganar el Belmont Stakes (G1). Con esta victoria, frustró las esperanzas de Silver Charm de conseguir la Triple Corona, ganando por tres cuartos de cuerpo.

Touch Gold ganó seis de 15 carreras con otros cuatro resultados entre los tres primeros en su carrera para obtener ganancias de $1,679,907.

Tras su retiro de las carreras, Touch Gold se convirtió en un semental influyente para la granja Adena Springs de Stronach, tanto como padre como abuelo materno. Entre sus 29 ganadores de clásicos y 67 participantes en clásicos se incluyen cuatro ganadores de Grado 1, como Seek Gold, también residente de Old Friends.

El dos veces ganador de carreras de Grado 1 residía en Old Friends desde 2015.



