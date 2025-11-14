¡Hat-trick! Jinete aprendiz venezolano la está rompiendo en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Charles Town, situado en el condado de Charles Town, West Virginia, compuso un programa para el jueves 14 de noviembre que contó con ocho carreras sin stakes programados. Dentro de este meting que tiene una duración de un año y que domina Arnaldo Bocachica. El jinete aprendiz venezolano Juan Belisario consiguió un total de tres victorias de las ocho disputadas, y ha conseguido otro hat-trick en su carrera en este circuito.

Charles Town: Hat-trick para Juan Belisario con un batacazo incluido de $10 a ganador

Juan Belisario, comenzó la jornada de tres victorias en la tercera carrera de este jueves en Charles Town que fue reservada para un Claiming de $20.400 en distancia de 900 metros en pista de arena, en la cual Crey Tough, galopó a sus rivales y respondió a la taquilla y confianza de los aficionados con una victoria muy fácil en tiempo de 53.4 y generó un pago de $5.00 a ganador; fue presentado por Jeff Runco para la divisa de David Raim.

En la sépetima del programa, también para el entrenador Jeff Runco, ensillo a radar Alert que fungió como sorpresa en la taquilla con un pago de $10.40 a ganador. Belisario, quien guío las riendas de este hijo de Imaging consiguió su cuarta victoria en 14 presentaciones y corrió para los colores de Linda Zang. Este ejemplar se ganó un Alloance Optional Claiming de 34.000 en distancia de 1.400 metros en tierra con registro de 87.4.

La terecera victoria de la tarde llegó en la octava de la cartelera en Charles Town, encima del ejemplar Lawyer Up Riley, que sirvió como un ligero longshot de la tarde con un pago de $8.40 a ganador en la taquilla, para el entrenador Kevin Joy, que presentó a este hijo de Into Mischief, que se llevó un Claiming por $15.100, para capitalizar su cuarta victoria, con una campaña global de 16 carreras.

Juan Belisario, con estas victorias suma 32 en la temporada de 33 logradas desde octubre de 2024.hoy continua la emoción en este circuito ubicado en West Vigina, con ocho carreras adicionales en la cual el jinete aprendiz venezolano tiene seis compromisos. Cierra la semana en la jornada del sábado con dos montas más.