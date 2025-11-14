Este será el futuro de Courting potro valorado por $5 millones de dólares

Suscríbete a nuestros canales

Hace días en el hipódromo de Aqueduct, Nueva York, se llevó a cabo una carrera Maiden Special Weight de 85,000 dólares a una milla para potros de dos años. El ganador fue Courting, un potro hijo de Curlin que costó 5 millones de dólares en la subasta de Keeneland de septiembre 2024. En su segunda carrera en Estados Unidos, Courting, montado por Jhon Velázquez, dominó la carrera desde el inicio y ganó con una ventaja de más de dos largos y medio.

Aqueduct: Courting futuro prometedor

Según se pudo conocer que Courting, propiedad de Whisper Hill Farm, Stonestreet Farm y Windancer Farm, podría debutar en pruebas de stakes en el Remsen Stakes (G2), una carrera en 1.800 metros, en Aqueduct el 6 de diciembre. El Remsen otorga puntos para el Derby de Kentucky a los cinco primeros clasificados, y el ganador suma 10 puntos para la primera carrera del mes de mayo.

En la subasta de potrillos de un año de Keeneland, en septiembre de 2024, el hijo de Curlin y Cavorting, quien ha ganado varias veces carreras del Grupo 1, alcanzó la cifra máxima de 5 millones de dólares. Courting es el cuarto potrillo de Cavorting en competir; sus tres hijos previos también lograron triunfar en carreras y recibir premios.



Courting es hermano de Clairiere, que ha ganado varias carreras del Grupo 1, y de Judge Miller, que ha conseguido posiciones en carreras de grado. Asimismo, es medio hermano de quien se adjudicó los clásicos La Crete.