Lo mejor de Emisael Jaramillo en montas este fin de semana

Emisael Jaramillo, jinete campeón de Venezuela que recientemente alcanzó la impresionante cifra de 5 mil victorias internacionales, tendrá un fin de semana muy ocupado con 19 compromisos de montas.

Esta agenda intensa lo mantiene en la lucha por el Sunshine Meet, donde compite directamente con el veterano campeón Edgar Zayas y Miguel Vázquez. La competencia está muy reñida, ya que al acercarse la culminación del meet, programada para el domingo 23, la diferencia entre estas tres estrellas es de apenas cinco triunfos, lo que promete un cierre emocionante y lleno de adrenalina.

Emisael Jaramillo listo para luchar por el meeting

Emisael Jaramillo, quien marcha tercero en el presente Meeting de Gulfstream Park, con 30 victorias, inicia con siete compromisos de monta este viernes desde la segunda hasta la octava carrera de manera consecutiva. Sweet Sash, Sir Gar d’Lyon, Lucky Berry, Olga, Big Dividend, Roar Ready y Street Earnings, respectivamente.

Para la jornada del sábado, Emisael Jaramillo contará con seis importantes montas, comenzando en la segunda carrera con Julee’s Legacy para Víctor Barboza Jr.; luego, para Amador Sánchez, en la tercera guiará a Excuses. En la quinta estará con Chill Bean para Sebastián Pulgarín. Luego, desde la octava hasta la décima, contará con Blame Yasself, Epigram y Takecareofbusiness.

Jaramillo, el domingo cierra la semana con seis montas. Inicia en la segunda de la cartelera con David Pepperman para Daniel Hurtak. Desde la cuarta hasta la séptima de la jornada llevará las riendas de Alarik (Chi), Fly Commander, Bodacious Queen y McKellen. Retorna para la décima para guiar a Blond Jak para Daniel Hurtak.

El jinete venezolano llegará el viernes con 136 victorias en la temporada, y total de 1.864 triunfos en Estados Unidos. En cuanto al Meet, Jaramillo suma 30 primeros, a cinco del líder Miguel Vásquez, que es secundado por Edgar Zayas, quien tiene 34 lauros.