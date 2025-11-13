Bishops Bay con una venta de $1.300.000 encabezó las ventas de Caballos de Carreras en Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles se llevó a cabo la subasta de caballos de carreras de Keeneland, comenzó con la venta del ejemplar Bishops Bay por el precio máximo de 1,3 millones de dólares a Pedro Lanz, agente de KAS Stables.

Este precio millonario marcó un récord para la subasta, que Keeneland inició en 2022 tras haber incluido anteriormente caballos de carreras en la subasta de reproductores de noviembre.

Récord de ventas en las subastas en Keeneland

ELiTE consignó al hijo de Uncle Mo, Bishops Bay, ganador del Forty Niner Stakes (G3) en Aqueduct. Con cinco victorias en siete carreras este año, acumuló $468,600. Destacó en varias competencias, incluyendo American Pharoah Stakes y Westchester Stakes (G3). Su récord es de 8-3-0 en 12 salidas, con ganancias totales de $702,800 para varios propietarios, y mostró buen desempeño desde joven bajo el entrenador Brad Cox.

Lanz comentó que se están considerando dos planes para el caballo recién incorporado, uno de los cuales implicaría que Bishops Bay volviera a correr en Nueva York este año en la Cigar Mile (G2) de 500.000 dólares. La carrera se disputará el 6 de diciembre y Bishops Bay ya tiene su inscripción pagada gracias a su victoria en el Forty Niner Stakes.

Ganador de carreras de grado Récord Mundial, alcanzó el segundo precio más alto del día al venderse por $900,000 a RRR Racing, también procedente de la consignación ELiTE. El hijo de cuatro años de Gun Runner, ganó el Amsterdam Stakes (G2) de 2024 a los 3 años y ha figurado entre los tres primeros en tres de sus cuatro salidas en 2025. ELiTE fue el principal consignador con 44 caballos de su lote vendidos por $5,508,500.

En la subasta de un día, se vendieron 112 caballos, recaudando $10,628,500, incluyendo las ventas posteriores a la subasta. Esto representa un aumento del 23% con respecto a la venta del año pasado, cuando 106 ejemplares alcanzaron los $8,620,500. El precio promedio subió un 17%, de $81,325 a $94,898, mientras que la mediana disminuyó un 16%, de $47,500 a $40,000. Dieciséis caballos no alcanzaron el precio de reserva, lo que resultó en una tasa de no venta del 12.5%.