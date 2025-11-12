Pedro Lanz agente venezolano bajó el martillo por un ganador de pruebas de grado en $1.300.000

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se celebran en Keeneland las subastas de caballos de carreras, que ofrecen una variedad de ejemplares disponibles para la venta y activos que participarán en una campaña por distintos óvalos norteamericanos con conexiones nuevas. Pedro Lanz, un agente de Venezuela, compró al Hip 4014 por $1.300.000; este caballo ganó varias veces en las pruebas de grados Bishop's Bay.

Bishop's Bay, que ganó tres carreras de grado 3, comenzó la primera hora de la subasta de caballos de carreras de Keeneland en noviembre con la venta por 1,3 millones de dólares a Pedro Lanz, representante de KAS Stables. ELiTE, como agente, ha consignado a Uncle Mo's 5-year-old son, quien ganó el Forty Niner Stakes (G3) el 2 de noviembre en el hipódromo de Aqueduct.

Esta victoria fue la quinta en siete competencias de este año, con una ganancia de $468,600. Luego de terminar segundo en una carrera de reclamo opcional en Oaklawn Park a inicios de enero, obtuvo otra carrera de este tipo y el American Pharoah Stakes. Después, en el Monmouth Park se impuso en el Salvator Mile (G3) y en el Aqueduct triunfó en el Westchester Stakes (G3). Antes de ganar el Forty Niner, obtuvo un sexto lugar en el Forego Stakes (G1) en Saratoga Race Course.

Lanz comentó que se están considerando dos planes para el caballo recién incorporado a la plantilla, uno de los cuales implicaría que Bishops Bay volviera a correr en Nueva York este año en la Cigar Mile (G2) de 500.000 dólares. Esta última carrera se disputará el 6 de diciembre, y Bishops Bay tiene su inscripción asegurada gracias a su victoria en el Forty Niner Stakes.

Lanz dijo que Bishops Bay había estado en su radar todo el año y que recomendó el caballo al príncipe Faisal bin Khaled bin Abdulaziz, propietario de KAS Stables.

Bishops Bay, es un macho de cinco años hijo de Uncle Mo por Catch My Drift por Pioneerof The Nile, que tiene una campaña de ocho victorias en 12 presentaciones y ganancias de $702.800.