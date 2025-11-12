¡Histórico! Javier Castellano empata este récord en su carrera profesional

Suscríbete a nuestros canales

Al revisar brevemente la historia de la victoria 900 de por vida en pruebas de Stakes, que el jinete venezolano Javier Castellano obtuvo el sábado en el Hill Prince S. (G3) sobre el caballo Tiz Dashing para el entrenador Barclay Tagg, vemos que se transformó en el cuarto jockey que gana este evento cuatro veces en Nueva York.

Aqueduct: Javier Castellano consiguió un póker de victorias en el Hill Prince

Este sábado 08 de noviembre se disputó en el Hipódromo de Aqueduct la edición 2025 del Hill Prince Stakes (G3), a la altura de la séptima para ejemplares de tres años, en distancia de 1.800 metros y con un premio a repartir de 200 mil dólares, como parte del Fall Meet de la presente temporada.

Javier Castellano, quien condujo a Tiz Dashing, le otorgó la cuarta victoria en este evento, igualando a los también miembros del Salón de la Fama, Ángel Cordero Jr. y Jerry Bailey, quienes consiguieron cuatro victorias en este importante evento celebrado en Aqueduct, New York.

Ángel Cordero Jr. lo ganó en 1978 con el ejemplar Darby Creek Road, en 1981 con Summing, en 1988 con Sunshine Forever y su última victoria registrada fue en 1991 con Young Daniel. Por su parte, Jerry Bailey lo hizo en 1983, 1992, 1994 y 1995, con las riendas de los ejemplares Domynsky, Free At Last, Pennine Ridge y Green Means Go, respectivamente.

Entre tanto, Javier Castellano lo ganó en 2005 con Rey de Café, en 2006 con Outperformance, en el 2020 encima de Get Smokin, y ahora este 2025 a bordo de Tiz Dashing.

El cuatro veces ganador del Premio Eclipse y Salón de la Fama colecciona 80 victorias en la temporada y 5.097 victorias, de las cuales 900 han sido Stakes que incluyen 501 pruebas de Grado en Estados Unidos.