Kentucky Derby: Nuevos prospectos se suman a la Ruta de Las Rosas

Suscríbete a nuestros canales

A 170 días de celebrarse la edición 152 del Kentucky Derby G1, conocido como los dos minutos más emocionantes en el mundo de las carreras de caballos en Estados Unidos, las expectativas ya están al máximo. La emoción crece con la disputa de las primeras 10 pruebas clasificatorias y la aparición de nuevos prospectos juveniles de dos años que comienzan su trayectoria, preparándose para participar en la gran carrera que se llevará a cabo el sábado 2 de mayo.

Kentucky Derby: Van 10 clasificatorias rumbo a Las Rosas

El 31 de octubre se disputó la décima de 17 pruebas clasificatorias para juveniles al Kentucky Derby (G1), pruebas de preparación que se reanudará el próximo 29 de noviembre. Las diez primeras jornadas tiene como líder en Estados Unidos al virtual Campeón de 2 años, Ted Noffey, flamante ganador del Claiborne Breeders’ Futurity y la Breeders’ Cup Juvenile, para totalizar 40 puntos.

Mientras los cinco mejores en la Ruta al Derby de Europa y Oriente Medio, son; Hawk Mountain (20 puntos), Puerto Rico y Bow Echo (10), Action (8) y Nighttime (5).

Siete potros de dos años destacaron en carreras recientes, perfilándose para el Kentucky Derby (G1) edición 152. Entre ellos, sobresale Courting, un potro valorado en $5 millones, hijo de Curlin, que ganó su segunda carrera en Aqueduct. También están Talk to Me Jimmy, entrenado por Rudy Rodríguez y con tiempos rápidos; Into the Beast, ganador en Churchill Downs; y Mesquite, que mostró buen desempeño en la misma pista.

Mister Punch mejoró tras cambiar de pista a arena, mientras que Captivador triunfó con amplia ventaja en Del Mar. Finalmente, Hometown Bound ganó su debut en Laurel Park con un tiempo de 71.1 segundos en 1,200 metros. Estos ejemplares son los más prometedores en esta etapa inicial rumbo al Derby.

El 29 de noviembre se reanuda las eliminatorias con el Cattleya (Tokyo) y el Kentucky Jockey Club (Churchill). Diciembre se correrán el Remsen (Aqueduct), Los Alamitos Futurity (Los Alamitos), Zen-Nippon Nisai Yushun (Japón), Gun Runner (Fair Grounds) y el Remington Springboard Mile (Remington Park). Todas estas pruebas otorgan 10-5-3-2 y 1 punto a los primeros clasificados en cada carrera.