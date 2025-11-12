El jinete venezolano Franklin González Jr. rompe la taquilla y fue el más destacado de la jornada

Suscríbete a nuestros canales

Continúa la emoción de las carreras de caballos en el circuito ubicado en Bensalem, Pensilvania, cuando este martes se desarrolló una programación de diez carreras en el hipódromo de Parx Racing, en la cual jinetes venezolanos como Joezer Rangel, Mychel Sánchez y el más destacado de la jornada, Franklin González Jr., consiguieron al menos una victoria en la cartelera marciana que no presentó pruebas tipo stakes.

Parx Racing: Franklin González Jr. destacó con dos triunfos

La jornada comenzó en horas del mediodía en el hipódromo de Parx Racing, este martes 11 de noviembre, donde el jinete venezolano Franklin González Jr. firmó cinco montas para tres cuartos lugares y dos triunfos, que lo convierten en el piloto coterráneo más destacado en la jornada disputada con diez carreras. Ambos triunfos fueron en la jornada de cierre, que se convirtieron en longshot.

El primer lauro del martes lo obtendría en la novena carrera de la jornada, en un Allowance Optional Claiming de $50.000, para hembras de tres años o más, en distancia de 1.664 metros. González Jr. triunfó con Jess's Moment, para el trainer José González-Millán, con un tiempo oficial de 104.4, el cual generó un dividendo sorpresivo en la taquilla de $17.60 a ganador, $6.40 el place y $4.20 el show.

Por último, Franklin González Jr. completó el primer doblete de la semana, en la décima carrera, en un Claiming de $18.000 metros. Este triunfo llegó encima del lomo del ejemplar New Commission, del entrenador Jonathaniel Badillo, el cual hizo un tiempo oficial de 85,1 y pagó un dividendo sorpresa de $16.60 a ganador, $4.60 el place y $3.40 el show.

Franklin González Jr., con estas victorias logradas en el presente, totaliza 20 en la temporada y 72 de por vida en Estados Unidos. Para la jornada de este miércoles tiene dos compromisos: en la sexta con Mavis’s Prince y en la décima con Run Cory Run. El jueves culmina la semana con el compromiso en la tercera carrera con el ejemplar Checkitup en el hipódromo de Penn National.