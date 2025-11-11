Hipismo

Ka Ying Rising vuele a la escena par la Jockey Club Sprint (Gr.2)

Buscará la repetida en este importante evento en Sha Tin

Por

Darwin Dumont
Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 01:43 pm
Ka Ying Rising vuele a la escena par la Jockey Club Sprint (Gr.2)
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 23 noviembre el hipódromo de Sha Tin, Hong Kong, estará recibiendo en su pista a los mejores ejemplares pisteros para competir en las tres mejores carreras de la jornada; la Jockey Club Cup, la Jockey Club Sprint y la Jockey Club Mile. Precisamente, en la Jockey Club Sprint (Gr2) estará presente al mejor velocista del mundo Ka Ying Rising, que estará enfrentando a nueve rivales en los seis furlones de carreras.

NOTAS RELACIONADAS

Ka Ying Rising por el Back to Back en la Jockey Club Sprint

Ka Ying Rising, confirmó enfáticamente su estatus como el mejor velocista del mundo con una exhibición devastadora para ganar el Everest (G1) de AU$ 20 millones (aproximadamente US$ 13,5 millones) el sábado en Royal Randwick en Sydney, Australia, brindando emociones máximas en su carrera al jinete Zac Purton y al entrenador David Hayes. De esta manera, el velocista más valorado del mundo alcanzó 14 victorias consecutivas y estará listo para la jornada estelar del 23 de noviembre en Sha Tin.

El BOCHK Private Banking Jockey Club Sprint es una importante carrera de caballos de pura sangre de Grupo 2 (G2) que se celebra anualmente en el hipódromo de Sha Tin en Hong Kong. Es un evento clave en el calendario de carreras de Hong Kong y sirve como una carrera preparatoria para el Hong Kong Sprint (Gr.1), que se lleva a cabo aproximadamente tres semanas después

Ka Ying Rising llega a este evento con 15 victorias en 17 actuaciones y con una racha invicta a 14 victorias en el Grupo 1, una secuencia de Hong Kong superada solo por los campeones Silent Witness (17) y Golden Sixty (16), al tiempo que llevó su premio en metálico a más de HK$100 millones.

Ka Ying Rising, regresa una vez más con su piloto habitual Zac Purton, quien batió el récord de la pista en la edición de 2024.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada La vinotinto Carreras
Martes 11 de Noviembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo