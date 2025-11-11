La HISA tendrá al jockey retirado ganador de más 20 pruebas de Grado como asesor

Suscríbete a nuestros canales

Durante la jornada de este lunes la HISA (Autoridad de Integridad y Seguridad en las Carreras de Caballos) anunció que el jinete retirado Trevor McCarthy se ha unido a la organización como Consultor de Bienestar de Jinetes de HISA, un nuevo cargo dedicado a promover la salud, la seguridad y el bienestar general de los jinetes en todo el país.

Trevor McCarthy ganador más de 1.500 carreras

McCarthy comenzó a montar caballos de carreras a los nueve años, siguiendo los pasos de su padre, el veterano jinete Michael McCarthy. Ascendió rápidamente, convirtiéndose en uno de los jinetes más destacados del circuito de Maryland. A lo largo de su carrera, ganó múltiples títulos en los hipódromos de Laurel Park y Pimlico, y obtuvo numerosas victorias en carreras de grado, incluyendo su primer triunfo en una carrera de Grado 1 a bordo de Highland Chief en el Man O'War Stakes de 2022 en Belmont Park.

McCarthy logró 1.871 victorias, con ganancias superiores a los 76 millones de dólares, antes de retirarse en agosto de 2024. Números que incluyen 146 pruebas stakes de las cuales 25 fueron de grados. Según Equibase.com

En su nuevo cargo, McCarthy colaborará con el Comité de Seguridad en Hipódromos, el Grupo Asesor de Jinetes y el Comité Asesor Médico de HISA para mejorar la comunicación, la educación y las iniciativas de bienestar para jinetes en activo. Gracias a su experiencia como jinete recientemente retirado, ayudará a HISA a abordar mejor los desafíos que enfrentan los jinetes tanto dentro como fuera de la pista.