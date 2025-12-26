¡Back to back! Para el propietario de Gran Yaco y Little Vic esta tarde en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este viernes 26 de diciembre, el hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, presentó un programa de nueve carreras, en el cual se han disputado las cinco primeras de la cartelera estipulada en el circuito floridense.

Dentro de este grupo de competencias ejecutadas, el exgrandes ligas venezolano Víctor Martínez, en yunta con el entrenador Juan Carlos Ávila, consiguieron par de victorias de manera consecutiva con sus presentados.

Tampa Bay Downs: Víctor Martínez y Juan Carlos Ávila con dos triunfos

La tercera carrera de la jornada, reservada por un Maiden Claiming de $18,500, en un final electrizante, el ejemplar Gap to Gap, con la monta de José Batista, se adjudicó el triunfo para darle la primera victoria de la tarde para el binomio venezolano propietario-entrenador. Gap to Gap venció por cabeza al ejemplar Tiztimonial sobre la distancia de 1.664 metros en crono de 101.4.

Gap to Gap es un macho de tres años, hijo de Bolt D'Oro, que sumó su primera victoria en campaña general de 13 presentaciones. El nieto de Midnight Lute, adquirido en las ventas de Yearlings de septiembre en Keeneland por $105.000, dejó en taquilla un pago de $5,20 a ganador.

Acto seguido, en la cuarta, la misma yunta, pero ahora como protagonista el jinete Derby Winner venezolano Sonny León, quien lució sus mejores habilidades sobre el lomo del ejemplar Silver Slugger, para imponerle al galope en esta competencia que estuvo valorada por $31,000 en un spring de 1.200 metros con registro de 69,2.

Silver Slugger es un macho maduro de cinco años que sumó su tercera victoria consecutiva, para totalizar ocho en la temporada y diez en campaña general en 16 presentaciones. Este hijo de Cairo Prince, ganador Black Type, colocó su récord en $302.460 en el banco para su propietario.

Víctor Martínez, propietario de Little Vic y Gran Yaco, ejemplares que participaron en nuestro país, suma ocho victorias con el stud Victoria’s Ranch, y la primera en sociedad con el Lugamo Racing Stable LLC, divisa que defendió Gap To Gap.

Ahora Juan Carlos Ávila suma 50 victorias en la temporada y 290 de por vida. Le resta un compromiso en la novena carrera por intermedio de Shakrevenge.

Mientras que Sonny León tendrá compromisos desde la sexta hasta la novena de la jornada, con los ejemplares Harper’s Afleet, Doroteo, Awesome Pic y Bolt of Paradise, respectivamente.