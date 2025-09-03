Silver Slugger propiedad del ex grandes ligas Víctor Martínez se impuso en un stakes por 100 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el circuito de Monmouth Park, en Nueva Jersey, presentó una cartelera de nueve carreras, que incluyó el Rumson S., valorado por $100,000 en distancia de 1.000 metros, donde el ejemplar Silver Slugger, propiedad del ex grandes ligas Víctor Martínez, y presentado por Juan Carlos Ávila, se alzó con la victoria.

Silver Slugger gana selectiva por 100 mil dólares

La quinta carrera de la jornada dominical disputada en el hipódromo de Monmouth Park, ubicado en Oceanport, Nueva Jersey, fue una victoria para el ejemplar Silver Slugger, que enfrentó a cuatro velocistas en esta prueba de sprint en pista de arena en distancia de 5 furlones.

Silver Slugger, contó con la monta magistral del jinete mexicano Paco López, quien, al momento de la partida, no cedió ventajas y colocó rápidamente a su montura en la punta. Con una velocidad constante, el presentado por el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila marcó los splits de 22”1 y 45”3 para 400 y 800 metros de carreras. En la recta final, su piloto realizó el último “fast foot” para llegar a raya con una ventaja no menor de cinco largos y crono final de 57”4 para la distancia.

Silver Slugger es un macho de cinco años hijo del semental Cairo Prince en la yegua One More Wild Ride por Wildcat Heir, que sumó su primera victoria selectiva en campaña de 14 presentaciones, para ocho victorias, de las cuales seis han sido en la presente temporada. Corrió para los colores de Victoria’s Ranch, bajo el cuido de Juan Carlos Ávila.