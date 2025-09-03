Jinetes venezolanos ganan seis de nueve carreras en este hipódromo estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del sábado, el hipódromo de Colonial Downs montó una cartelera de nueve competencias que incluyó dos pruebas de Handicap valoradas por $100,000 cada una, como las más valoradas de la cartelera. Dentro de este grupo de carreras, los jinetes venezolanos José Gregorio Torrealba, Francisco Arrieta, Michel Sánchez y Daniel Centeno se combinaron para lograr seis victorias, donde Centeno fue el más valioso con un triplete ganador.

Daniel Centeno, el más valioso de los jinetes venezolanos

Dentro de esta cartelera de nueve carreras, Daniel Centeno alcanzó tres victorias, por lo cual lo convirtió en el piloto más destacado de la jornada. Centeno abrió la jornada con victoria sobre el ejemplar Wunderkind, una yegua que se alzó con un Maiden Claiming de $56,000 en distancia de 1,000 metros con registro de 57”1. Fue presentada por John Robb, para los colores de Mens Grille Racing.

Francisco Arrieta siguió la fiesta en la segunda de la jornada encima del ejemplar Dan d’Oro, que se impuso en un Maiden Claiming de $40,000 en distancia de 1.700 metros. Este presentado por Keith Desormeaux, agenció crono de 106”1 y en la taquilla abonó $3,40 a ganador.

En la tercera, Centeno le tocó guiar a la victoria a la juvenil de dos años Cooperation, que se impuso en excelente performance tras agencia 97”3 para una milla en pista de grama. Presentó Arnaud Delacour, para la sociedad Starlight Racing y Grier, Mark B.

Mychel Sánchez le tocó la victoria en la séptima del programa en un handicap de $100,000 con el ejemplar Hollywood Walks, que fue presentado por Michael Trombetta. Prueba que se disputó en crono de 62”4 para 1.100 metros en pista de grama. Este ejemplar abonó en la taquilla $3,60 a ganador.

En la octava carrera de la jornada del sábado en el hipódromo de Colonial Downs, ubicado en West Virginia, el jinete venezolano José Gregorio Torralba se llevó una carrera tipo handicap valorada por $100,000 en distancia de 1,100 metros en pista de grama, con el ejemplar Whenigettoheaven, que agenció un crono de 61”3 para la distancia y dejó en la taquilla un pago de $11,00 a ganador.

Torrealba, a bordo de Whenigettoheaven, siempre se mantuvo detrás de la velocidad, esperando el derecho para hacer correr en firme y lograr alcanzar a los punteros, Going Up y Determined Kingdom, que cedieron en el último medio furlong.

Whenigettoheaven, es un macho castrado de seis años hijo del semental Street Magician en la yegua Heaven Knows What por Holy Bull, propiedad de Kenneth Ramsey, que consigue su séptima victoria en 29 presentaciones, e incrementado una producción a $441,890 en el banco para sus conexiones.

En la carrera de cierre, fue para el jinete Daniel Centeno, novena en turno, reservada para un reclamo de $50,000, en la cualla victoria le correspondió a esta juvenil de tres años, All Gas No Brakes, que sorprendió en la taquilla con un pago de $12.00 a ganador. Esta hija de Hoppertunity celebró su segunda victoria con el entrenador Keri Brion y agenció crono de 95”4 para la distancia de una milla en pista de grama.