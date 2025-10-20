La caída del príncipe Andrés: el hermano de Carlos III renuncia a su título

Suscríbete a nuestros canales

El príncipe Andrés de York, hermano del rey Carlos III, tomó una decisión histórica que marca el fin de su carrera pública y renunció a todos sus títulos reales, incluido el de duque de York y su membresía en la Orden de la Jarretera.

Esta medida, anunciada el 17 de octubre de 2025, responde a la creciente presión mediática y política derivada de su vinculación con el caso de Jeffrey Epstein y otras controversias personales.

El escándalo que persigue al príncipe Andrés

La renuncia del príncipe Andrés se produce en un contexto de renovada atención mediática. La reciente publicación de las memorias de Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual cuando era menor, ha reavivado el interés público en su caso.

Además, filtraciones de correos electrónicos de 2011 muestran que Andrés mantenía contacto con Epstein incluso después de su condena, lo que contradice sus afirmaciones previas de haber roto relaciones con él.

Según fuentes cercanas al Palacio de Buckingham, la decisión de Andrés fue tomada tras conversaciones con el rey Carlos III y otros miembros de la familia real.

Se consideró que las continuas acusaciones contra él distraían del trabajo de la monarquía y afectaban su imagen pública. Aunque Andrés sigue siendo príncipe por nacimiento, ya no tendrá actividad pública ni participación en eventos oficiales.

Consecuencias personales y familiares

La renuncia de Andrés a sus títulos reales implica la pérdida de honores militares, funciones oficiales, seguridad financiada y presencia en actos públicos.

Su exesposa, Sarah Ferguson, también ha sido apartada socialmente tras la difusión de un correo comprometedor dirigido a Jeffrey en 2011. Sin embargo, sus hijas, las princesas Beatrice y Eugenia, conservarán sus títulos y su residencia en Windsor.

Con esta renuncia, el príncipe Andrés se enfrenta a un futuro incierto. Aunque conserva su título de príncipe por nacimiento, su posición dentro de la familia real británica se ha visto gravemente afectada.

La decisión de apartarse de la vida pública parece ser un intento de proteger la reputación de la monarquía, aunque su legado personal queda marcado por las controversias que han empañado su carrera.