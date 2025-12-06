NBA: Antetokounmpo y los destinos más extravagantes tras Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

Giannis Antetokounmpo es uno de los jugadores más dominantes y letales de la NBA. Tras años con Milwaukee Bucks, el griego quiere cambiar de aires y hay fuertes rumores de salida, que se se intensifican con el mal momento que vive la franquicia en la temporada 2025-26.

Antetokounmpo tiene un lugar predilecto para ser cambiado, los New York Knicks. Sin embargo, aquí vamos a presentar tres opciones extravagantes (pero realistas) donde el jugador griego puede llegar y ser contendiente al título de la NBA de manera inmediata.

Entre los destinos que proponemos para Giannis están: Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Detroit Pistons. Son tres equipos que están armados para la postemporada, que tienen un retorno positivo para los Bucks; pero además, son equipos que le pueden garantizar al griego luchar por el campeonato.

Giannis Antetokounmpo en Cavs, Heat o Pistons

Giannis Antetokounmpo es uno de los jugadores más influyentes en la actualidad de la NBA. Sabe lo que es ganar un anillo y ser MVP, pero ahora quiere estar constantemente ganando y compitiendo para ser el mejor de la liga. En ese contexto, aplicamos tres cambios con Cavs, Heat y Pistons.

Anteto en Cleveland Cavaliers: El paquete de retornó a los Bucks incluiría a Darius Garland, Jarrett Allen y una primera ronda. El quinteto quedaría con Donovan Mitchell como generador primario, Strus abriendo la pista y un frontcourt demoledor con Giannis y Mobley, reforzado por Dean Wade.

Anteto en Detroit Piston: La propuesta a los Buck giraría en torno a Jaden Ivey, Tobias Harris y selecciones de draft. El quinteto se articularía con Cade Cunningham como cerebro, Ausar Thompson en defensa, Giannis atacando desde el puesto cuatro y Duren como eje interior.

Anteto en Miami Heat: El paquete incluiría a Tyler Herro, Andrew Wiggins y picks. El quinteto se conformaría con Davion Mitchell y Pelle Larsson en el perímetro, Giannis como alero, Bam Adebayo en la pintura. Miami apostaría por la dupla interior Bam-Giannis como núcleo competitivo.