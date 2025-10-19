NBA

¿Se volvieron locos? Miami Heat despide a esta figura

El conjunto de Florida ha realizado un despido inesperado que ha sorprendido a todos

Por

Jesús García
Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 08:45 pm
¿Se volvieron locos? Miami Heat despide a esta figura
Suscríbete a nuestros canales

En una decisión que marca un paso firme hacia la configuración final de su plantilla para la temporada 2025-2026 de la NBA, los Miami Heat han anunciado la rescisión del contrato de el ala-pívot/pívot Precious Achiuwa.

NOTAS RELACIONADAS

Un Regreso Breve pero Productivo

La organización de Miami, conocida por su rigurosa "Cultura" y su enfoque en la optimización del roster de cara al inicio de la temporada regular, ha tomado esta determinación como parte de los ajustes finales necesarios antes de la fecha límite para reducir la plantilla. Este movimiento libera un puesto en la lista y brinda flexibilidad adicional bajo el tope salarial y el umbral del impuesto de lujo.

Achiuwa, de 26 años, había regresado recientemente a la franquicia que lo seleccionó en la primera ronda (puesto 20) del Draft de la NBA de 2020. Tras ser traspasado previamente a los Toronto Raptors como parte del acuerdo por Kyle Lowry, y luego pasar por los New York Knicks, el jugador se había reincorporado a Miami con un contrato de un año y no garantizado, participando activamente en el Training Camp y los partidos de pretemporada.

Un jugador que tendrá pretendientes

Durante su breve segundo período con el Heat, Achiuwa demostró su conocida intensidad, energía y capacidad atlética en la pintura. Su participación en la pretemporada ha servido como un período de evaluación importante para el cuerpo técnico liderado por el entrenador Erik Spoelstra, destacándose por su esfuerzo y potencial como defensor interior y reboteador.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Gulfstream Park LVBP
Sabado 18 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto