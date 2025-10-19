¿Se volvieron locos? Miami Heat despide a esta figura

Suscríbete a nuestros canales

En una decisión que marca un paso firme hacia la configuración final de su plantilla para la temporada 2025-2026 de la NBA, los Miami Heat han anunciado la rescisión del contrato de el ala-pívot/pívot Precious Achiuwa.

Un Regreso Breve pero Productivo

La organización de Miami, conocida por su rigurosa "Cultura" y su enfoque en la optimización del roster de cara al inicio de la temporada regular, ha tomado esta determinación como parte de los ajustes finales necesarios antes de la fecha límite para reducir la plantilla. Este movimiento libera un puesto en la lista y brinda flexibilidad adicional bajo el tope salarial y el umbral del impuesto de lujo.

Achiuwa, de 26 años, había regresado recientemente a la franquicia que lo seleccionó en la primera ronda (puesto 20) del Draft de la NBA de 2020. Tras ser traspasado previamente a los Toronto Raptors como parte del acuerdo por Kyle Lowry, y luego pasar por los New York Knicks, el jugador se había reincorporado a Miami con un contrato de un año y no garantizado, participando activamente en el Training Camp y los partidos de pretemporada.

Un jugador que tendrá pretendientes

Durante su breve segundo período con el Heat, Achiuwa demostró su conocida intensidad, energía y capacidad atlética en la pintura. Su participación en la pretemporada ha servido como un período de evaluación importante para el cuerpo técnico liderado por el entrenador Erik Spoelstra, destacándose por su esfuerzo y potencial como defensor interior y reboteador.