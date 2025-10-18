Stephen Curry revela hasta cuándo tendría planeado jugar en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

En el contexto de la inminente temporada de la NBA y con la atención centrada en la longevidad de las grandes estrellas de la liga, Stephen Curry, la icónica figura de los Golden State Warriors y uno de los jugadores más influyentes en la historia del baloncesto, ha compartido sus reflexiones sobre la posibilidad de extender su carrera hasta bien entrados sus 40 años.

Las declaraciones de Curry no solo ofrecen una perspectiva sobre su compromiso físico y mental, sino que también revelan una profunda valoración sobre el control de su propia narrativa deportiva.

Durante una reciente interacción con los medios, Curry fue consultado directamente sobre si emularía a leyendas como LeBron James o Tom Brady, quienes han mantenido un rendimiento de élite hasta edades avanzadas. La respuesta del base de los Warriors, de 37 años de edad, fue medida y reflexiva, enfocándose menos en la meta de los 40 como un número mágico y más en la autonomía sobre su retirada.

El Deseo de la Autonomía: "Si Puedo Tomar la Decisión..."

"Todo lo que diré es que solo quiero tener la opción, y si tengo una habilidad legítima para poder jugar...", declaró Curry.

La clave de su comentario reside en el concepto de "la opción". Para Curry, la continuación de su carrera no es una simple cuestión de deseo, sino de capacidad física y relevancia competitiva.

Lo que más valora el cuatro veces campeón de la NBA es mantener el nivel que le permita ser un contribuyente significativo sin que las circunstancias externas, ya sea una lesión o una declinación irreversible en su juego, lo obliguen a colgar las zapatillas.

Curry enfatizó este punto: "No sé si tendrá sentido o si querría hacerlo, cualquiera que sea el caso. Pero si puedo tomar la decisión y la decisión no se toma por mí, ese es un punto importante."

Esta afirmación resuena profundamente en un deporte donde la edad a menudo dicta el final de una trayectoria. Curry aspira a que su legado y su forma física sean los únicos factores determinantes, evitando un retiro forzado por la pérdida de habilidades atléticas o la falta de interés por parte de un equipo.

Impacto Físico y Legado de Longevidad

Actualmente, Curry sigue siendo una fuerza dominante en la liga, un testimonio de su régimen de entrenamiento y su estilo de juego basado en el tiro, que, si bien es extenuante en términos de movimiento constante, no depende exclusivamente de la explosividad atlética que disminuye con la edad.

La posibilidad de que Curry juegue hasta los 40 años o más no es solo una fantasía para los aficionados; es una conversación seria impulsada por su rendimiento actual. Su juego de off-ball (sin el balón) y su dominio del tiro de tres puntos son habilidades que históricamente han envejecido bien en la NBA. Si mantiene su salud, no hay razón para dudar de que pueda seguir siendo un jugador de impacto durante al menos cinco temporadas más.