NBA: ¿El secreto de Klay? La misteriosa sustancia que olfateó Thompson

Antes de un partido de pretemporada que, si bien era amistoso, congregaba a dos de los equipos más mediáticos de la NBA, las cámaras se centraron en una rutina particular de Klay Thompson. El escolta, cuatro veces campeón de la NBA, tomó un frasco, inhaló profundamente su contenido y tuvo una reacción visiblemente vigorizante, frotándose la cara y la nariz.

La sustancia en cuestión, utilizada por Thompson en ese momento, son las sales aromáticas, conocidas coloquialmente como "sales de amoniaco" o "smelling salts".

¿Qué son las sales aromáticas?

-Composición: Estas sales suelen contener carbonato de amonio o una combinación de aceites esenciales y amoniaco.

-Mecanismo de acción: Al ser inhaladas, liberan un gas de amoniaco (NH_3) que provoca una irritación inmediata de las membranas mucosas de la nariz y los pulmones. Esta irritación desencadena un reflejo de inhalación y un aumento instantáneo de la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

-Efecto deseado: El objetivo es un estímulo neurológico rápido. El impacto brusco "despeja" instantáneamente la mente y las vías respiratorias, aumentando el estado de alerta y el enfoque. Esencialmente, es una patada de adrenalina instantánea, crucial antes de la alta demanda física y mental de un juego de la NBA.

Un estímulo de alto rendimiento

Aunque para muchos aficionados la imagen de Thompson inhalando del frasco puede ser extraña o parecer algo nuevo, las sales aromáticas tienen una larga historia de uso en los deportes de contacto y fuerza.

1. Fuerza y poder (NFL y Halterofilia): Son extremadamente populares en deportes como el powerlifting (levantamiento de pesas) y la NFL (fútbol americano). Los linieros y corredores las usan momentos antes de un snap o levantamiento récord para maximizar la concentración y la explosividad muscular.

2. Hockey (NHL): Los jugadores de hockey a menudo las usan entre períodos o antes de un turno importante para combatir el agotamiento y recuperar la agudeza.

En el baloncesto, su uso es menos visible que en el fútbol americano, pero está presente, especialmente entre los jugadores que buscan un boost extra de concentración o que están volviendo de lesiones o periodos de inactividad, como ha sido el caso de Thompson en años recientes. El efecto despeje puede ayudar a un tirador de élite como Klay a sincronizar su concentración en el momento justo.

¿Son seguras?

A pesar de su olor extremadamente fuerte, las sales aromáticas son consideradas seguras cuando se usan correctamente. La Asociación Nacional de Entrenadores de Atletismo (NATA) de EE. UU. no las prohíbe, ya que su uso es breve y no se metabolizan en el cuerpo.

Sin embargo, el objetivo no es médico, sino puramente de rendimiento y concentración. La breve, pero intensa, ráfaga de amoniaco le permitió a Klay Thompson, y a muchos otros atletas de élite, pasar de un estado de reposo a un estado de máxima alerta en cuestión de segundos, demostrando el nivel de detalle al que llegan los profesionales para obtener cualquier ventaja mental en la cancha.

