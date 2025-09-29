¡El más confiado! Klay Thompson da a Dallas Mavericks como campeones si esta figura regresa a jugar

Suscríbete a nuestros canales

En una inyección de confianza que resonará en toda la liga, la estrella de los Dallas Mavericks, Klay Thompson, ha lanzado una declaración audaz sobre el potencial de su equipo de cara a la próxima temporada, anclando sus expectativas a un factor clave: el regreso a la cancha de su compañero, el base Kyrie Irving.

Thompson, quien recientemente se unió a la franquicia de Texas en un movimiento que sorprendió a la NBA, no mostró reservas al establecer el objetivo máximo para el equipo. Sus palabras sugieren que una vez que el dúo dinámico de Irving y Anthony Davis esté nuevamente activo y complementado por el “Splash Brother” en el perímetro, los Mavericks tendrán todas las herramientas necesarias para dominar.

El Retorno de Irving: El Factor Decisivo

La declaración de Klay Thompson se produjo durante una sesión de entrenamiento informal que captó la atención de los medios. Al ser consultado sobre el potencial del equipo y las proyecciones de cara a la postemporada, el escolta fue directo y conciso.

"Una vez que tengamos a Kyrie de vuelta, no veo por qué no podemos ganar todo."

Este optimismo radica en la comprensión del impacto que Irving tiene en el ecosistema ofensivo del equipo. Aunque la atención se centra habitualmente en Luka Dončić, la presencia de Kyrie Irving en la cancha es crucial para el espaciamiento, la creación de juego en el segundo plano y para quitar presión de las manos de Davis en momentos clave.

La capacidad de Irving para anotar y desequilibrar a la defensa rival es un factor que Thompson considera indispensable para alcanzar la cima, además, cuentan con la presencia del joven sensación Cooper Flagg, quien también se perfila como una figura importante.

Una Nueva Dinastía en Formación

El fichaje de Thompson por los Mavericks ya había posicionado al equipo como un serio contendiente en la Conferencia Oeste, transformando al quinteto titular en una de las alineaciones más temidas de la liga.

El trío estelar de Davis, Irving y Thompson combina la visión de juego y el playmaking de clase mundial con el mejor tiro de tres puntos en movimiento que la NBA ha visto en la última década.