Real Madrid y un recuerdo que pesa en la Supercopa

Real Madrid llega a la Supercopa de España para enfrentar al Atlético de Madrid. Un duelo marcado por el último 5-2 de los colchoneros, pero a nivel de Supercopa es más favorable para los merengues: en los últimos diez años se ha enfrentado dos veces con victorias blancas.

Madrid enfrentó al Atlético en este torneo en dos ocasiones en los últimos 10 años. En 2020, el duelo terminó sin goles y se definió en los penaltis, donde los blancos se impusieron 4-1. En 2024, la historia volvió a repetirse: tras una prórroga cargada de dramatismo, los merengues ganaron 5-3.

La historia reciente condiciona el ambiente previo al nuevo cruce. En una encuentro donde se define más que el que pase a la Final de la Supercopa. De hecho, si pierde el Real Madrid podría ser el último juego de Xabi Alonso como dirigente; un condimento más para el Derbi.

Alineación probable del Real Madrid para enfrentar al Atlético

La baja de Kylian Mbappé abre una posibilidad para volver a ver a Gonzalo García en la titularidad. Xabi Alonso lo probó contra Real Betis y se vio fantástico marcando tres goles en una cómoda victoria 5-1 por LaLiga. Ahora en Supercopa, parece que el entrenador repetirá la fórmula.

Probable Alineación del Real Madrid para la Supercopa 2026:

Portero: Courtois

Defensa: Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras

Mediocampo: Bellingham, Tchouameni, Camavinga

Delanteros: Rodrygo, García, Vinicius Jr

Duelo estratégico: Xabi Alonso vs Cholo Simeone

Real Madrid vs Atlético de Madrid no solo enfrenta jugadores, sino filosofías. Xabi Alonso llega con un plan ofensivo marcado por la explosividad merengue, mientras que el Cholo Simeone confía en la intensidad física y el orden defensivo que han caracterizado de la última década.