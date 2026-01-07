Real Madrid y el calendario que amenaza su enero

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid es el único equipo de los participantes en la Supercopa de España que tiene peor calendario en enero. Con la supercopa, la Copa, LaLiga y la Champions en pleno enero; se coloca en riesgo el tema de las 72 horas de descanso que necesita cualquier club en el fútbol actual.

El Madrid tiene un duelo de Copa ante Albacete, que debe encajar entre la final de Supercopa y el partido de Liga contra Levante. La RFEF mantiene diálogo con el club para ajustar horarios y evitar un desgaste excesivo y cumplir con las 72 horas de descanso necesarias en el fútbol profesional.

La opción más factible sería retrasar el horario del partido de liga ante Levante por la Jornada 20; ya que no puede moverse de día por la Champions contra Mónaco del martes 20 de enero. Cada ajuste es clave para lograr el descanso necesario y alcanzar la competitividad que cada equipo necesita.

Real Madrid afronta el primer título de la temporada sin Kylian Mbappé

Real Madrid encara la Supercopa de España contra Atlético de Madrid: sin su máximo goleador y jugador en mejor estado de forma. La ausencia de Kylian Mbappé, lesionado con un esguince de rodilla, obliga a Xabi Alonso a replantear su ataque en un duelo de máxima exigencia.

Si el equipo blanco logra superar al Atlético y avanzar a la final en Yeda, tampoco podrá contar con el francés, cuya baja se extenderá por dos semanas. Ante esta situación Gonzalo García gana fichas para ser el delantero titular tras su gran actuación contra el Real Betis por LaLiga.

