Supercopa de España: Lamine enciende las alarmas del Barcelona

El estelar jugador del Barcelona no estuvo presente en la sesión de entrenamiento

Por

Meridiano

Martes, 06 de enero de 2026 a las 12:35 pm
Supercopa de España: Lamine enciende las alarmas del Barcelona
Saltan las alarmas, aunque con matices, por la ausencia de Lamine Yamal en el entrenamiento previo a la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic. Partido que podrás disfrutar en vivo y en señal abierta a través de Meridiano Televisión desde las 2:00 de la tarde.

Pese a no ejercitarse en el King Abdullah, el club no ha comunicado ninguna lesión, lo que sugiere que no se trata de algo grave. Cabe recordar que el joven atacante ya se perdió una sesión la semana pasada por malestar y terminó jugando sin problemas el fin de semana.

Noticia en desarrollo

Martes 06 de Enero de 2026
