El inicio de 2026 ha planteado un desafío táctico inesperado para el proyecto deportivo de Real Madrid. La confirmación de un esguince en la rodilla izquierda de Kylian Mbappé, detectado tras el cierre del año natural donde igualó récords históricos de anotación, ha obligado al cuerpo técnico a buscar soluciones inmediatas de cara a la Supercopa de España. La competición será uno de los grandes eventos deportivos del inicio de año y que será transmitida gratis para toda Venezuela por Meridiano Televisión.

La baja del astro francés, quien lidera la tabla de goleadores con cifras estratosféricas, no ha mermado la capacidad de intimidación de Real Madrid. En el primer gran examen de enero, el equipo demostró que posee registros variados para perforar las defensas rivales. Sin el "9" sobre el césped, la responsabilidad se ha desplazado hacia las bandas y la segunda línea, permitiendo que otros nombres propios asuman el liderazgo que el delantero galo suele centralizar con su sola presencia.

Real Madrid y el rendimiento sin Mbappé enciende alarmas

Bajo la dirección de Xabi Alonso, el equipo ha mantenido una estructura sólida y vertical. El ejemplo más reciente fue la contundente victoria por 5-1 ante el Real Betis, un encuentro donde la ausencia de Mbappé fue suplida por la irrupción de jóvenes promesas y la eficacia de los veteranos. Gonzalo García se erigió como la gran sorpresa táctica, ocupando el frente de ataque y demostrando que el sistema puede ser productivo incluso sin su pieza más mediática. A esto se suma el aporte constante de Vinícius Jr., quien con sus cinco goles en Liga sigue siendo el motor de desequilibrio.

Estadísticamente, el Real Madrid ha logrado mantener un promedio goleador elevado en los encuentros donde Mbappé ha estado ausente por precaución o lesión. Aunque se pierde la explosividad individual del francés, el equipo gana en imprevisibilidad, repartiendo la cuota anotadora entre figuras como Rodrygo, Bellingham y el propio Arda Güler. Esta flexibilidad será vital de cara a la Supercopa de España en Arabia Saudí, donde el equipo deberá competir por su primer título del año sin su estrella principal en la convocatoria.

Real Madrid de 2026 parece estar diseñado para sobrevivir a los contratiempos. Si bien la figura de Mbappé es insustituible a largo plazo, el rendimiento coral en su ausencia refuerza la confianza de una plantilla que se niega a detener su marcha triunfal.