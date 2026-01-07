¡Real Madrid y Barcelona tienen rival! Mira los cruces de Octavos de final en la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

Los emparejamientos de los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 ya están definidos, destacando la presencia de 11 equipos de Primera División y cinco de Segunda. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid ya tienen su rivales para la venidera instancia de la competición.

En esta fase, los equipos de mayor categoría intentarán consolidar su dominio en el torneo, mientras que los clubes de Segunda buscarán dar la sorpresa y avanzar hacia los cuartos de final. El sorteo, que se realizó de forma habitual en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, ha generado gran expectación entre los aficionados y expertos, quienes esperan unos emparejamientos emocionantes y cargados de historia.

Como es tradición, el sorteo se llevó a cabo con la presencia de representantes de los equipos y en directo para todos los seguidores del fútbol español. Los 16 clubes que siguen en competición lucharán por alcanzar la gloria en una Copa que, a lo largo de los años, ha dejado innumerables sorpresas y momentos inolvidables. Además de eso, estos emparejamientos tienen un condicionante clave: cuatro de los cinco equipos de Segunda se medirán obligatoriamente a los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España, siendo en este caso Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic.

Así quedaron los Octavos de final de la Copa del Rey

Deportivo La Coruña vs Atlético de Madrid

Racing de Santander vs Barcelona

Cultural Leonesa vs Athletic Club

Albacete vs Real Madrid

Burgos vs Valencia

Real Betis vs Elche

Real Sociedad vs Osasuna

Deportivo Alavés vs Rayo Vallecano

Los compromisos de la mencionada instancia se realizarán los días 13, 14 y 15 de enero a partido único. Este formato también se mantendrá los Cuartos de final, teniendo como novedad la incorporación del VAR. Los venideros duelos de la Copa del Rey 2025-26 contará con transmisión a señal abierta de Meridiano Televisión.