Copa del Rey: Granada y Rayo Vallecano se citan por un pase a octavos

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Nuevo Los Cármenes se viste de gala este martes 6 de enero para recibir uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El Granada CF, que busca en el torneo del K.O. un bálsamo para su irregularidad liguera, recibe a un Rayo Vallecano que llega con el cartel de favorito pero con la cautela de quien sabe que en la Copa no hay enemigo pequeño.

El camino

Ambos equipos llegan tras superar eliminatorias con matices muy distintos:

El Granada: Viene de dejar en el camino al CD Tenerife (0-1) gracias a un solitario gol de Rubén Alcaraz. Los de "Pacheta" ven en esta competición la oportunidad de recuperar la confianza tras encadenar varios partidos sin ganar en el campeonato doméstico.

El Rayo Vallecano: Tuvo un camino más sinuoso en la ronda anterior ante el Real Ávila. Lo que parecía un trámite se complicó hasta el extremo, obligando a los de Vallecas a empatar en el minuto 94 y sentenciar el pase (2-1) recién en la prórroga (minuto 120).

Las claves del encuentro