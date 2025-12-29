Estos son todos los campeones de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey sigue su marcha y tiene casi todo listo para subir el telón de los octavos de final en esta edición 2025-2026. Hasta el momento, 15 equipos han asegurado su lugar y están a la espera del vencedor entre Rayo Vallecano y Granada CF para completar el cuadro.

Asimismo, cabe mencionar que la lista de clasificados cuenta con diversidad, contando con 10 clubes de la Primera División y cinco representantes de la Segunda División, lo que mantiene viva la emoción del "torneo del KO".

Cabe recordar que las emociones de la Copa del Rey

La Copa Rey busca un nuevo campeón

Hasta la fecha, la Copa del Rey ha sido testigo de 124 finales en su historia. Como muchos recordarán, la última edición tuvo como protagonistas a Real Madrid y FC Barcelona, dos de los tres equipos más ganadores del torneo.

A su vez, otro dato relevante sobre las finales es que para esta edición se jugará nuevamente en el Estadio La Cartuja. Esta será la séptima ocasión que el recinto ubicado en Sevilla se encargue de albergar el último duelo copero.

