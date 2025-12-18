Resultados de los 16vos de la Copa del Rey: Betis y Athletic Club se mantienen con vida

Suscríbete a nuestros canales

El Real Betis y el Athletic de Bilbao sellaron su pase a los octavos de final de la Copa del Rey este jueves 18 de diciembre, por marcadores de 2-0 y 1-0, respectivamente. Los partidos de estos dos clubes los pudieron disfrutar a través de la pantalla de Meridiano de Televisión, gratis para toda Venezuela.

El Betis de Manuel Pellegrini, que presentó una alineación con rotaciones, logró adelantarse en la primera mitad gracias a un penalti convertido por Cucho Hernández. A pesar de la diferencia de categoría, el Murcia mostró un gran nivel y generó constantes ocasiones de peligro que exigieron al máximo a la defensa verdiblanca.

La actuación del guardameta bético, Adrián San Miguel, fue fundamental para mantener la ventaja, realizando intervenciones clave ante los intentos desesperados de los locales por igualar el marcador antes del descanso. En la segunda parte, el Betis impuso su calidad técnica y controló los tiempos del partido para evitar sorpresas.

La sentencia definitiva llegó en el minuto 85 tras una jugada infortunada para el Murcia, en la que un rebote terminó convirtiéndose en un autogol del portero Diego Piñeiro, cerrando así la eliminatoria a favor de los sevillanos.

Bilbao definió en prórroga

El Athletic Club logró su pase a los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer por 0-1 al Ourense en una eliminatoria muy sufrida que se resolvió en la prórroga. El único tanto del encuentro llegó en el último suspiro de la primera parte del tiempo extra, obra de Mikel Jauregizar, quien terminó con la valiente resistencia de un equipo gallego que ya había sorprendido en rondas previas eliminando al Girona y al Oviedo.

El partido estuvo marcado por la intensa lluvia y el mal estado del césped, factores que incomodaron al conjunto de Ernesto Valverde frente a la presión y el atrevimiento del Ourense.

Aunque el Athletic mejoró con la entrada de jugadores como Nico Williams y Berenguer, estrellando incluso un balón en el poste, el duelo se mantuvo igualado hasta la prórroga. Finalmente, una jugada de estrategia culminada por Jauregizar permitió al equipo bilbaíno evitar los penaltis y asegurar su presencia en la siguiente ronda.

Resultados de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

- Martes 16 de diciembre:

Deportivo (2ª), 1 - Mallorca (1ª), 0.

Eibar (2ª), 0 - Elche (1ª), 1.

Eldense (1ª rfef), 1 -Real sociedad (1ª), 2.

Sporting (2ª), 0 - Valencia (1ª), 2.

Guadalajara (1ª rfef), 0 - Barcelona (1ª), 2

- Miércoles 17 de diciembre:

Cultural leonesa (2ª), 1 - Levante (1ª), 0.

Racing santander (2ª), 2 - Villarreal (1ª), 1

Atlético baleares (2ª rfef), 2 - Atlético de madrid (1ª), 3

Albacete (2ª), 2 - Celta (1ª), 2 (penaltis 3-0).

Huesca (2ª), 2 - Osasuna (1ª) , 4 (prórroga).

Alavés (1ª), 1 - Sevilla (1ª), 0.

Talavera (1ª rfef), 2 - Real Madrid (1ª), 3.

- Jueves 18 de diciembre:

Burgos (2ª), 3 - Getafe (1ª), 1.

Ourense (1ª rfef), 0 - Athletic club (1ª), 1 (prórroga).

Real murcia (1ª rfef), 0 - Betis (1ª), 2

- Martes 6 de enero:

2:00 pm (hora Venezuela) - Granada (2ª) - Rayo vallecano (1ª).