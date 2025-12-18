Yonaiker Ecker habla del éxito de la U17 en el Sudamericano

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela está teniendo un gran año en las categorías formativas del baloncesto, peleando los torneos Sudamericanos en donde ha estado presente, así como consiguiendo clasificaciones a: Americup y Mundiales de la categoría. Los últimos en lograr esta hazaña fueron los jóvenes de la selección masculina U17.

Justamente el seleccionador nacional de dicha categoría, Yonaiker Ecker, visitó el Bloque DeArmas para hablar sobre la clasificación a la Americup U18 del año próximo, así como también el tercer lugar conseguido por la Vinotinto de las alturas en el torneo regional realizado en Paraguay.

