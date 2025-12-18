Stephany Abasali y sus explosivas declaraciones sobre Nina Sicilia: “Fue doloroso”

Suscríbete a nuestros canales

La polémica dentro de la Organización Miss Venezuela sigue encendida tras la gala final el pasado 4 de diciembre. Stephany Abasali, segunda finalista del Miss Universo 2025, rompió el silencio y lanzó fuertes declaraciones contra figuras claves del certamen, entre ellas, Nina Sicilia.

Desde hace varias semanas, se venía rumoreando en redes sociales, la guerra que hay a puerta cerrada entre la Miss Venezuela 2024 y la directora y presidenta de la Organización, luego que Abasali no contara con su apoyo durante su paso por el máximo concurso en Tailandia.

Stephany Abasali no se guardó nada

La entrevista de Stephany con Rodner Figueroa no fue para nada discreta. Desde el primer momento, la exreina de belleza dejó claro que su frustración no era solo por no coronarse en Miss Universo, sino por los conflictos que vivió durante su reinado.

“Para poder representar a un país con peso y corona de la mejor manera, tenía que ser de forma independiente porque sino no iba a llegar tan lejos como quería”, apuntando mientras confirmaba que no obtuvo el respaldo de Nina Sicilia y su equipo de trabajo.

Asimismo, fue clara al relatar cómo vivió la relación con la Miss Venezuela Internacional 1985: “Entraba a las reuniones y Nina Sicilia no respondía los buenos días, lo consideré como una falta de educación y de respeto”.

La venezolana explicó que, este comportamiento no solo la afectó a ella, sino también al personal de la organización, creando un ambiente hostil que, según ella, se repetía con otras reinas.

“Acaso vale más perder la dignidad que estar en este mundo?”, se preguntó al denunciar lo que considera trato degradante.

La despedida que no merecía

Si pensabas que lo más difícil ya había pasado, la polémica continuó tras su participación internacional. Stephany confesó que su despedida en Venevisión estuvo lejos de ser igual a la que han tenido otras reinas salientes.

Abasali relató que llegó sin camerino y se cambió en un pasillo, mientras luchaba por un espacio en el guion que nunca le concedieron. Esto, según sus palabras, fue “doloroso”, lleno de rabia e impotencias después de haber representado a Venezuela con brillo en el Miss Universo 2025.

A pesar de las críticas, la estudiante de Economía no se guardó nada. Señaló directamente las fallas que, a su juicio, frenan a las reinas y a la propia institución: “Muchas chicas quieren estar en el Miss Venezuela, pero no saben qué es lo que en realidad hay detrás”.