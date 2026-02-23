Carmen Julia Álvarez y las complicaciones que vivió para convertirse en madre

Suscríbete a nuestros canales

Hoy la actriz venezolana Daniela Alvarado vive un momento de dolor, por la pérdida de su bebé luego de 22 semanas de gestación. Una situación algo parecida vivió su madre, la gran actriz Carmen Julia Álvarez.

En el 2025 la artista posteó en Instagram una publicación de mucha fe y amor, por los desafíos que vivió para convertirse en madre de sus dos grandes amores Daniela y Daniel, fruto de su relación con el fallecido actor Daniel Alvarado.

Las dificultades de Carmen Julia

Álvarez comentó que fue una mujer con muchos inconvenientes para tener hijos, por lo que centró su fe en especialistas y en Nuestra Señora de Lourdes, un símbolo de esperanza y consuelo de los católicos, para que la ayudara con la llegada de Daniela.

Tras ver materializado el milagro de la virgen con la llegada de su primogénita, Carmen Julia viajó hasta Francia, para agradecerle el favor en uno de los regalos más grandes de su vida.

“Siempre le estaré agradecida a la virgencita por el milagro del nacimiento de Dani, más que comprobado. Aclaro para quien no lo sabe, fui una mujer con muchos inconvenientes para tener hijos, por eso mi fe a la Virgen de Lourdes. Ella me escuchó”, escribió.

En la foto aparecen madre e hija muy sonrientes, abrazadas y con la virgen de fondo.

Una dolorosa pérdida

Al igual que Daniela, la protagonista de las novelas “La Tirana” y “Simplemente María”, tuvo una pérdida de su primer matrimonio con el fallecido actor Eduardo Serrano.

“Eduardo hasta me atreví a poner una foto de cuando estuve embarazada, no sé pudo, y nos apoyamos mucho. Fuiste mi primer amor y sigues siendo mi gran amigo. Dios te bendiga”, indicó en una publicación hace tiempo.