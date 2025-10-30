Difunden imágenes del primer actor Eduardo Serrano antes de morir

Suscríbete a nuestros canales

Magaly Serrano difundió imágenes del actor Eduardo Serrano antes de su partida física. El 11 de septiembre de 2025, Venezuela y el medio artístico perdió a una de sus máximas estrellas debido al cáncer.

El video publicado en su cuenta personal de Instagram, se observa al actor de “Las Amazonas” postrado en una camilla de hospital mientras seres queridos lo saludan, incluida su hija, quien le tiende la mano con una mirada fija.

El material lo acompañó con un mensaje emotivo demostrando lo mucho que extraña al actor. “8 semanas... me dicen que no cuenten, pero es que parece un siglo cada minuto que no estas...

Anteayer me visitaste en sueños y te veías tan bello como siempre, tan perfecto, ¡tan tú! Con esa sonrisa que me hacia el día, y me abrazaste como tanto te lo he pedido...”, expresó.

Para la también actriz no ha sido fácil aprender a vivir la vida sin la presencia de su progenitor, describiendo el sentimiento como si “te arrancan un pedazo de tu corazón”.

Aunque las imágenes de Eduardo Serrano antes morir causaron impacto, sus seguidores demostraron el cariño que le tienen al primer actor venezolano.

El adiós de Eduardo Serrano

El 11 de septiembre se apagó la luz del respetado y querido primer actor. El galán detrás de grandes producciones falleció en la ciudad de Miami, rodeado del amor de su familia, su hija Magaly Y Mirtha Pérez.

Eduardo Serrano murió tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón con metástasis cerebral, que le hizo vivir momentos muy difíciles. Incluso, su familia había estado recolectando dinero para costear los gastos de la enfermedad.

Serrano deja un legado muy grande en la industria de la televisión nacional como un primer actor de temple, que participó en novelas como “La tirana”, “Simplemente María”, “Tres mujeres”, “La Mujer Perfecta”, entre otras.