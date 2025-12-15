LVBP

Juegos para este lunes 15 de diciembre en la LVBP

Dos desafíos de llevaron a cabo en lo que será el inicio de una nueva semana 

Aunque generalmente, los lunes de cada semana se toman, para descansar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, la semana 10 del campeonato comenzará con dos encuentros justamente en el primer día de la semana.

Esto motivado a que queda poco tiempo de la ronda regular y cada una de las novenas debe concluir sus 56 desafíos ante lo ajustada que está la tabla de posiciones.

Juegos para este lunes en la LVBP: 

- Águilas del Zulia (por definir) vs Navegantes del Magallanes (por definir) 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Bravos de Margarita (Osmel Morales) vs Loenes del Caracas (Mikell Manzano) 7:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.

