Kiara se une a varios artistas para vivir una noche épica en Caracas

La recordada discoteca New York New York, uno de los locales legendarios de la movida nocturna caraqueña, regresa por una noche para conmemorar su 40 aniversario, en la que contará con la presencia de la icónica Kiara y múltiples artistas invitados.

El jueves 18 de diciembre, el Caracas Music Hall (C.C. Concresa) se transformará en una auténtica cápsula del tiempo para revivir el espíritu del club que residió en la misma locación.

Kiara lo dará todo en la New York New York

Este evento será una experiencia inmersiva para la generación que vivió su era activa, así como para aquellas personas que deseen ser parte de esta celebración.

La fiesta de New York New York ofrecerá recreación fiel de la decoración, iluminación y el cartel de artistas y DJ’s que definieron una de las discotecas más importantes de la capital.

La celebración contará con presentaciones en vivo de artistas emblemáticos de la época que marcaron la pauta musical en la New York New York como Kiara, Pedro Castillo, Colina, Biella Da Costa y la banda de Álvaro Falcón.

Además, los DJ’s originales que forjaron el sonido característico de la discoteca estarán a cargo de las tornamesas, garantizando la música que hizo historia como DJ Óscar Leal, DJ Nené Romero, DJ Carlos Almenar, DJ Paparazzi, DJ Carlos Agelvis, DJ Bam Bam y DJ Toto.

Precio de entradas y dónde comprarlas

Las entradas pueden adquirirse a través de cusica.com, Cúsica Studios y Ticketplate y aquí te decimos los precios: