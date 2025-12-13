Farándula

Kiara se une a varios artistas para vivir una noche épica en Caracas

El jueves 18 de diciembre, el Caracas Music Hall se transformará en una auténtica cápsula del tiempo 

Por

Bárbara Chirino
Sabado, 13 de diciembre de 2025 a las 05:40 pm
Kiara se une a varios artistas para vivir una noche épica en Caracas
Kiara / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La recordada discoteca New York New York, uno de los locales legendarios de la movida nocturna caraqueña, regresa por una noche para conmemorar su 40 aniversario, en la que contará con la presencia de la icónica Kiara y múltiples artistas invitados.

NOTAS RELACIONADAS

El jueves 18 de diciembre, el Caracas Music Hall (C.C. Concresa) se transformará en una auténtica cápsula del tiempo para revivir el espíritu del club que residió en la misma locación.

Kiara lo dará todo en la New York New York

Este evento será una experiencia inmersiva para la generación que vivió su era activa, así como para aquellas personas que deseen ser parte de esta celebración.

La fiesta de New York New York ofrecerá recreación fiel de la decoración, iluminación y el cartel de artistas y DJ’s que definieron una de las discotecas más importantes de la capital.

La celebración contará con presentaciones en vivo de artistas emblemáticos de la época que marcaron la pauta musical en la New York New York como Kiara, Pedro Castillo, Colina, Biella Da Costa y la banda de Álvaro Falcón.

Además, los DJ’s originales que forjaron el sonido característico de la discoteca estarán a cargo de las tornamesas, garantizando la música que hizo historia como DJ Óscar Leal, DJ Nené Romero, DJ Carlos Almenar, DJ Paparazzi, DJ Carlos Agelvis, DJ Bam Bam y DJ Toto.

Precio de entradas y dónde comprarlas

Las entradas pueden adquirirse a través de cusica.com, Cúsica Studios y Ticketplate y aquí te decimos los precios:

  • Zona General: $40 (+fee)
  • Zona Plata: $50 (+fee)
  • Zona Gold: $60 (+fee)
  • Zona Platino: $100 (+fee)

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
PSG La Rinconada valencia Luis Arráez Alex Bregman
Sabado 13 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Farándula