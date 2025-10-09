Kiara revela el nombre de la deportista que la inspiró a usar biopolímeros

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que la actriz y cantante venezolana, Kiara, ha sido fanática de hacerse uno que otro retoque estético para mejorar su aspecto físico, sin embargo, todo tiene una razón y recientemente dio detalles acerca de ello.

En una entrevista con Shirley Varnagy, la artista criolla confesó que su interés por los biopolímeros comenzó cuando se fijó en el rostro de una reconocida extenista que, durante muchos años, fue referencia de la belleza.

¿Quién inspiró a Kiara?

Sin tapujos, la intérprete de "Tesoro mío", confesó que, la extenista argentina Gabriela Sabatini, fue quien la impulsó a modificar su rostro. Su "cara cuadrada" como describe Kiara, le parecía tan perfecta que quiso tenerla igual.

"Yo siempre admiré la cara cuadrada de Gabriela Sabatini. Recuerdo haberla visto en varias ocasiones en México y dije: 'Qué cara cuadrada tan espectacular', porque no la tenía y sabes que las mujeres queremos eso que no tenemos", contó.

Aunque dejó claro que, Sabatini no 'le infiltró' el deseo de tener su rostro así, a partir de su admiración por el físico de la deportista, sus allegados fueron influyendo en que tomara la decisión de hacerse un retoque para tener el rostro parecido.

Todo esto la llevó a usar biopolímeros, tratamiento que más adelante le causó molestias. "Eso pesa, tiene una molécula bastante densa y yo me fui viendo como Johnny Bravo", aseveró.

Problemas con el tratamiento estético

Tras verse como el reconocido personaje animado, Kiara asistió a un especialista quien le informó que, tenía una deformidad grado tres. Ante ello, la estrella venezolana tomó la decisión de corregir los problemas que estaba atravesando mediante un lift.

"Me hice un lift a una edad que no había que hacerse lift, pero me lo hice porque yo esa cara cuadrada tenía que revertirla de alguna manera y fíjate que nunca quedé con mi cara de chama, que es lo que estéticamente es más bonito", admitió.

Hay que destacar que, un lift es un procedimiento quirúrgico que rejuvenece el rostro y cuello mediante la eliminación del exceso de piel y grasa, y el tensado de los músculos faciales, lo que ayuda a tener un aspecto más joven y firme.