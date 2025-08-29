Comediante venezolano revela dura lucha contra los biopolímeros: "Duele muchísimo"

Suscríbete a nuestros canales

Adrián Arturo acumula en Instagram una comunidad de 276 mil seguidores con quienes comparte videos de pura diversión con su personaje de Kimberly Paola. Con maquillaje, peluca, bailes y voz chillona, crea contenido adaptado a la realidad de muchas mujeres, sin embargo, detrás del humor también existen momentos de mucho dolor.

Hace algunos días el joven que reside en Guatire, junto a su pareja Keiber Dorante, utilizó su perfil de la camarita para hablar del fuerte daño que le causan los biopolímeros en una parte de su cuerpo.

Adrián sin filtros

El criollo ha contado en una publicación con varias imágenes que fue en el año 2009 que tomó la decisión de inyectarse biopolímeros en los glúteos por inseguridades que presentaba. Sin embargo, jamás se imaginó que el procedimiento traería una serie de complicaciones en su salud hasta la presente fecha.

En el año 2019 fue que comenzó el tormento para Arturo, tras una fuerza que hizo para evitar una caída. Asegura que desde entonces todo cambió presentado en aquel momento fiebre y un intenso dolor en la nalga izquierda.

Los especialistas le dieron varios tratamientos para que pudiese mejorar un poco de la situación, teniendo que inyectarse esteroides, dormir boca abajo y una resonancia magnética para saber en donde estaba alojado el biopolímero.

“Al día siguiente tenía una especie de “pelotas” duras y calientes que al tacto dolía muchísimo. Investigando logré leer que se llama granulomas. Fue al médico para un eco en la zona, pero sin resultados, ya que el plástico no dejaba ver”, ha escrito.

Vuelve la tensión

Pese a sus esfuerzos por estar bien, hoy sigue presentado dolores y consecuencias de haberse inyectado las macromoléculas de diferentes orígenes, derivados del petróleo, de origen vegetal y muchos son de origen sintético, según información de internet.

Afirma que al sentarse le genera dolor, debe dormir boca abajo para aliviarse y utilizar hielo para desinflamar.

“Esta vez me asusté mucho, no lo voy a negar, primera vez que me agarra la pierna derecha. Dure casi dos semanas con fiebre y dolor. Nuevamente sufriendo las consecuencias de una mala decisión”, asegura.