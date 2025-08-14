Denuncian a comediante venezolano por golpear a su expareja

Suscríbete a nuestros canales

El comediante venezolano Daniel Negrín fue denunciado por su expareja Inés Alvarado de violencia de género y actor violentos contra su hijo.

La denunciante usó las redes sociales para exponer su caso y alertar que su expareja a pesar de tener orden de alejamiento ha estado frecuentando los mismos lugares que ella. De acuerdo a Inés, existe un procedimiento legal en contra del comediante por “agresión física y violencia de género”.

Daniel Negrín habría violentado a su expareja durante el tiempo de relación y como compañeros de trabajo, agravándose cada vez más. El humorista es conocido por sus stands up comedy en Pizpa y por su condición de "neurodivergencia", debido a que se le diagnosticó con trastorno del espectro autista (TEA).

Evidencias de violencia de género

Durante el vídeo, Inés Alvarado mostró las pruebas de violencia físicas que ejerció el comediante en ella, evidenciándose moretones en partes de su cuerpo. Además, dejó al descubierto parte de su conversación por Whatsapp, en los cuales él usaba un lenguaje agresivo.

“Teníamos proyectos en conjunto, todo lo que eran guiones, sketches, videos y giras. Era un trabajo que llevábamos en conjunto”, explicó.

Los episodios de violencia escalaron al punto de amenazarla de muerte y agresiones contra el hijo de la víctima, por tal motivo decidió interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Daniel Negrín con orden de alejamiento

Tras la realización de un informe médico donde se determinó que sí hubo violencia de género, oficiales de la policía se llevaron detenido al comediante, a quien le interpusieron una orden de alejamiento, sin embargo, incumplió la medida.

“También les escribía a algunas personas cercanas para obtener información sobre mí”, indicó.