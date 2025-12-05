Miss Venezuela 2025 derrochan elegancia con el desfile en traje de gala

El desfile en traje de gala del Miss Universo Venezuela 2025 ha llegado, los diseñadores más importantes del país han realizado creaciones únicas y exclusivas para la importante ceremonia, que coronará a la mujer más bella país.
Misses con mucha elegancia
Brillo, canutillos, piedras y polizones es parte de los hermosos diseños, en combinación con el garbo y elegancia de las misses.
Maite Delgado hace lo suyo describiendo los trajes de las misses, con su imponente voz y soltura.
AH Sinfónico son los responsables del toque musical en la pasarela de la moda nacional.
Lista de Diseñadores
Miss Amazonas: Gionni Straccia
Miss Barinas: Víctor Amaya
Miss Bolívar: Alex Apóstol Álvarez
Miss Delta Amacuro: Abel Andrade
Miss Dependencia Federales: Fabian Rodríguez
Miss Mérida: Honicer Sandoval
Miss Miranda: Firma Koii
Miss Monagas: Hugo Espina
Miss Portuguesa: Win Molina
Miss Sucre: Carlos Aguilar
Miss Táchira: Anyer Contreras
Miss Yaracuy: Carlos Pérez