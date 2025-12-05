Miss Venezuela 2025 derrochan elegancia con el desfile en traje de gala

Suscríbete a nuestros canales

El desfile en traje de gala del Miss Universo Venezuela 2025 ha llegado, los diseñadores más importantes del país han realizado creaciones únicas y exclusivas para la importante ceremonia, que coronará a la mujer más bella país.

Misses con mucha elegancia

Brillo, canutillos, piedras y polizones es parte de los hermosos diseños, en combinación con el garbo y elegancia de las misses.

Maite Delgado hace lo suyo describiendo los trajes de las misses, con su imponente voz y soltura.

AH Sinfónico son los responsables del toque musical en la pasarela de la moda nacional.

Lista de Diseñadores

Miss Amazonas: Gionni Straccia

Miss Barinas: Víctor Amaya

Miss Bolívar: Alex Apóstol Álvarez

Miss Delta Amacuro: Abel Andrade

Miss Dependencia Federales: Fabian Rodríguez

Miss Mérida: Honicer Sandoval

Miss Miranda: Firma Koii

Miss Monagas: Hugo Espina

Miss Portuguesa: Win Molina

Miss Sucre: Carlos Aguilar

Miss Táchira: Anyer Contreras

Miss Yaracuy: Carlos Pérez