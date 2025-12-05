Farándula

Miss Venezuela 2025 derrochan elegancia con el desfile en traje de gala

Maite Delgado hace lo suyo describiendo con su potente voz los trajes 

Por

Elvis González
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 10:01 pm
Miss Venezuela 2025 / Cortesía
El desfile en traje de gala del Miss Universo Venezuela 2025 ha llegado, los diseñadores más importantes del país han realizado creaciones únicas y exclusivas para la importante ceremonia, que coronará a la mujer más bella país.

Misses con mucha elegancia 

Brillo, canutillos, piedras y polizones es parte de los hermosos diseños, en combinación con el garbo y elegancia de las misses.

Maite Delgado hace lo suyo describiendo los trajes de las misses, con su imponente voz y soltura.

AH Sinfónico son los responsables del toque musical en la pasarela de la moda nacional. 

Lista de Diseñadores 

Miss Amazonas: Gionni Straccia

Miss Barinas: Víctor Amaya

Miss Bolívar: Alex Apóstol Álvarez

Miss Delta Amacuro: Abel Andrade 

Miss Dependencia Federales: Fabian Rodríguez 

Miss Mérida: Honicer Sandoval 

Miss Miranda: Firma Koii

Miss Monagas: Hugo Espina

Miss Portuguesa: Win Molina 

Miss Sucre: Carlos Aguilar 

Miss Táchira: Anyer Contreras

Miss Yaracuy: Carlos Pérez 

