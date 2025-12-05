Miss Venezuela 2025: Se acerca la recta final y ellas son las 5 finalistas

Suscríbete a nuestros canales

Cuando falta muy poco para conocer a la Miss Venezuela 2025, el jurado seleccionador ya eligió a sus 5 favoritas. Previo a esto, el escenario se llenó de música con el elenco completo de la nueva versión de "Somos tú y yo" junto a Aran, Rosmeri, Nathaly y Gustavo.

Luego, el público presenció el desfile en traje de gala, amenizado por AH Sinfónico, voz que acompañó a las candidatas a lucir sus mejores trajes de diseñadores de alta costura, siendo este un momento crucial para la selección del último top de la noche y luego, a la sucesora de Stephany Abasali.

Top 5 del Miss Venezuela 2025

Miss Monagas - Gabriela Villegas

Miss Amazonas - María Evangelista Alayón

Miss Yaracuy - Gabriela de la Cruz

Miss Miranda - Clara Vegas Goetz